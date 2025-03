Hamilton chez Ferrari : le duo le plus fort de l’histoire de la F1 ?

Lewis Hamilton, figure emblématique de la Formule 1, suscite de nombreuses réactions à l’aube de la saison 2025. Ayant quitté Mercedes pour rejoindre Ferrari, le septuple champion du monde n’a pas hésité à déclarer que le duo qu’il forme avec Charles Leclerc est le plus fort de l’histoire de la discipline. Cette affirmation audacieuse, faite devant un public exalté à Milan, témoigne de la confiance qu’Hamilton place en cette nouvelle collaboration. Mais cette association peut-elle vraiment changer le destin de Ferrari, en quête d’un titre mondial depuis plus d’une décennie ?

Un changement de volant stratégique

Lewis Hamilton ne laisse rien au hasard pour sa première saison chez Ferrari. Le Britannique a exigé des modifications significatives sur le volant de sa monoplace, s’inspirant largement de celui qu’il utilisait chez Mercedes. Ces ajustements incluent des palettes de rapport redessinées, plus fines et mieux positionnées, et une ergonomie optimisée pour améliorer le grip. Hamilton souhaite ainsi s’appuyer sur sa mémoire musculaire, développée au fil des années, pour s’adapter plus aisément à sa nouvelle monture.

Les changements ne s’arrêtent pas là. La disposition des boutons et rotatifs a été revue pour renforcer l’efficacité en course. En plaçant le bouton de charge de la batterie aux côtés des sous-menus, et en repositionnant le bouton DRS sur l’avant, Hamilton optimise son interaction avec les systèmes embarqués. Cette personnalisation vise à retrouver une sensation de contrôle absolu, indispensable pour viser le titre mondial.

Ferrari et l’ambition de renouer avec le succès

Ferrari a mis les bouchées doubles pour offrir à Hamilton une monoplace capable de rivaliser avec les meilleures du plateau. La Scuderia n’a plus remporté le titre pilotes depuis 2007 et celui des constructeurs depuis 2008. Les attentes sont donc particulièrement élevées pour cette saison 2025. L’association entre Hamilton et Leclerc pourrait bien représenter un tournant décisif.

Charles Leclerc, de son côté, se montre motivé et prêt à tout donner pour atteindre l’objectif ultime : le championnat du monde. L’arrivée d’Hamilton apporte une expérience précieuse, mais aussi une compétition interne qui pourrait pousser les deux pilotes à se dépasser. Le premier test grandeur nature à Melbourne sera l’occasion de vérifier si cette équipe a les moyens de ses ambitions.

Vers une saison sous haute tension

La déclaration de Lewis Hamilton sur la force du duo Ferrari ouvre la porte à une saison pleine de promesses et de défis. L’alchimie entre les deux pilotes sera cruciale pour affronter la concurrence féroce de Red Bull et Mercedes. Si les deux hommes parviennent à collaborer efficacement, la Scuderia pourrait enfin renouer avec la victoire.

Mais la rivalité est inévitable dans une telle configuration. Hamilton et Leclerc devront gérer cette compétition interne pour éviter que des tensions ne viennent perturber leur quête de succès. La clé résidera dans leur capacité à tirer parti de leurs différences pour tirer l’équipe vers le haut.

La saison 2025 s’annonce palpitante, avec Ferrari en tête de liste des prétendants au titre. Les tifosi ont de quoi rêver d’une année exceptionnelle, portée par le duo Hamilton-Leclerc. Les performances en piste seront le juge de paix, et seule la compétition révélera si cette association est vraiment la plus forte de l’histoire de la Formule 1.