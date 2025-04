Ferrari envisage le retour du levier de vitesse manuel sur ses modèles d’exception

La prestigieuse marque italienne Ferrari réfléchit sérieusement à faire revivre une tradition que beaucoup pensaient perdue : le retour des boîtes de vitesses manuelles. Cette annonce inattendue marque un virage intéressant pour le constructeur de Maranello, même si cette option ne concernerait pas les modèles standard de la gamme.

Une stratégie ciblée pour les modèles exclusifs

Ferrari connaît actuellement une période extrêmement favorable. La marque au cheval cabré a enregistré des ventes record l’année dernière et son carnet de commandes est plein jusqu’en 2026. Cette réussite se poursuit alors même que le constructeur prépare l’arrivée de son tout premier modèle électrique plus tard cette année.

Mais à Maranello, une idée fait son chemin qui pourrait séduire davantage d’acheteurs passionnés : réintroduire la transmission manuelle. Cette information n’est pas une simple rumeur – elle a été confirmée par Gianmaria Fulgenzi, directeur du développement produit chez Ferrari.

Dans une interview accordée au magazine australien Carsales, le responsable italien a précisé qu’une telle évolution serait peu probable pour un modèle de production standard. En revanche, cette option pourrait tout à fait être proposée sur des éditions spéciales et des modèles en série limitée de la collection « Icona », comme les Monza SP1/SP2 et la Daytona SP3.

Une demande des clients fortunés et d’une star de la F1

Fulgenzi a révélé que cette réflexion répond à une demande réelle de la clientèle haut de gamme de Ferrari. Ces acheteurs fortunés souhaitent retrouver le plaisir de conduire avec une boîte manuelle, un équipement qui a disparu des modèles de la marque depuis plus d’une décennie. La dernière Ferrari équipée d’une transmission manuelle était la California, dont la production s’est arrêtée il y a bien longtemps.

Et ce n’est pas tout ! Parmi les partisans de ce retour aux sources figure également la nouvelle star de la Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton. Le pilote britannique serait très enthousiaste à l’idée de voir une Ferrari avec trois pédales. Il rêverait même d’une réincarnation de la légendaire F40, qu’il affectionne tout particulièrement. Cette nouvelle version pourrait même être baptisée F44, en référence à son numéro de course personnel.

Un retour aux sensations pures de conduite

Cette réflexion de Ferrari illustre une tendance intéressante dans l’univers des voitures de sport ultra-performantes. À l’heure où l’automatisation gagne du terrain et où l’électrification transforme l’industrie automobile, certains constructeurs redécouvrent la valeur des expériences de conduite plus engageantes et traditionnelles.

Les boîtes manuelles offrent une dimension tactile et un niveau d’implication que les transmissions automatiques, même les plus sophistiquées comme la boîte séquentielle à double embrayage de Ferrari, ne peuvent pas totalement reproduire. Ce retour aux sources pourrait attirer des puristes et des collectionneurs à la recherche d’une expérience de conduite plus authentique et viscérale.

Vous aimez sentir le métal froid d’un levier de vitesse dans votre paume? Ressentir le point d’engagement précis de l’embrayage sous votre pied gauche? Ferrari vous comprend. (J’avoue que rien ne remplace ce petit frisson quand on rétrograde parfaitement avant un virage…)

Un marché de niche mais passionné

Cette stratégie montre comment Ferrari arrive à maintenir son ADN sportif tout en s’adaptant aux nouvelles réalités du marché. Les modèles équipés d’une boîte manuelle seraient proposés en quantité très limitée, renforçant leur statut d’objets de collection et leur valeur résiduelle.

Pour Ferrari, ce retour aux transmissions manuelles représente une façon de se distinguer dans un segment ultra-luxe où l’exclusivité et l’émotion priment sur les aspects pratiques. Les modèles concernés pourraient atteindre des prix stratosphériques sur le marché français, bien au-delà des 250 000 euros que coûtent les modèles « standard » de la marque.

Alors que nous attendons avec impatience la première Ferrari électrique, cette annonce nous rappelle que la marque italienne n’oublie pas ses racines. Ferrari continue de cultiver ce qui a fait sa légende : des voitures qui procurent des sensations de pilotage uniques et un lien presque charnel entre le conducteur et sa machine.