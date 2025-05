Ferrari choque à Miami : 1 livrée asymétrique bleu électrique pour séduire les fans de F1 dès ce week-end Sprint

Les amateurs de Formule 1 se souviennent encore de la surprise créée par Ferrari l’an dernier lors du Grand Prix de Miami. La Scuderia avait alors dévoilé une livrée spéciale intégrant du bleu, couleur de son nouveau sponsor titre HP. Et bien, rebelote en 2025 !

Une livrée asymétrique audacieuse

Pour célébrer le premier anniversaire de ce partenariat stratégique, Ferrari a une nouvelle fois innové avec une livrée asymétrique inédite. Si le rouge emblématique domine toujours, les SF-25 de Charles Leclerc et Lewis Hamilton arborent désormais des touches de bleu électrique et de blanc, rappelant les couleurs de HP.

Ces éléments se retrouvent sur les ailerons avant et arrière, ainsi que sur le capot moteur. Les jantes blanches viennent compléter ce look spécial (on se croirait presque dans un film de science-fiction, vous ne trouvez pas ?). Mais au-delà de l’esthétique, cette livrée reflète aussi une collaboration technique entre les ingénieurs de Maranello et ceux de HP à Barcelone.

Un film révolutionnaire signé HP

Le film utilisé sur la carrosserie est 14% plus fin que les précédentes versions, tout en offrant une meilleure résistance thermique. Entièrement recyclable et sans PVC (un bon point pour l’environnement), il est appliqué grâce à une technologie latex de pointe développée par HP. De quoi donner un petit avantage aérodynamique à Ferrari ?

Benedetto Vigna, le grand patron de Ferrari, a souligné l’importance de ce partenariat : « Tout a commencé il y a un an à Miami et nous avons constaté à quel point nos deux entreprises sont profondément alignées sur l’importance des personnes pour stimuler l’excellence et repousser les limites. »

Un week-end Sprint à haute pression

Mais la Scuderia n’est pas à Miami juste pour parader avec sa nouvelle robe. Ce Grand Prix, sixième manche de la saison, est aussi le deuxième week-end Sprint de l’année. Avec une seule séance d’essais libres avant les qualifications du vendredi, la pression est maximale pour les équipes.

Frédéric Vasseur, le directeur de l’écurie, a insisté sur la préparation minutieuse de Ferrari : « Après plusieurs jours passés à Maranello à analyser les données recueillies lors du premier triple week-end de la saison, nous sommes prêts à reprendre la piste. Avec une seule heure d’entraînement, nous avons intensifié le travail en amont pour aborder le week-end avec la meilleure préparation possible. »

L’objectif est clair : poursuivre la dynamique positive observée à Bahreïn et Djeddah. Leclerc et Hamilton porteront des combinaisons et casques assortis à leur monoplace. Reste à voir si cette livrée anniversaire leur portera chance (croisons les doigts !).

Rendez-vous ce week-end pour suivre les performances des Ferrari version « bleu de Miami ». Un nouveau look qui pourrait bien donner des ailes au Cheval cabré !