Ferrari 250 LM : la légendaire gagnante du Mans 1965 bat tous les records aux enchères avec une vente exceptionnelle

Une page d’histoire de l’automobile s’est écrite lors d’une vente aux enchères d’exception. La mythique Ferrari 250 LM, victorieuse des 24 Heures du Mans en 1965, vient d’établir un nouveau record mondial pour ce modèle avec une transaction qui marque l’histoire de l’automobile de collection.

Une voiture de course au palmarès exceptionnel

Cette Ferrari 250 LM châssis 5893 représente l’apogée de l’ère glorieuse des voitures de course Ferrari des années 1960. Sacrée aux 24 Heures du Mans 1965, elle incarne la dernière victoire de la marque au cheval cabré dans la prestigieuse course d’endurance avant une longue traversée du désert. La renaissance ne viendra qu’en 2023 avec la Ferrari 499P Hypercar.

L’histoire de cette automobile d’exception ne s’arrête pas à sa victoire au Mans. Elle a participé à de nombreuses courses internationales, démontrant la suprématie technique italienne face à une concurrence acharnée. Sa carrière sportive illustre parfaitement l’âge d’or des courses d’endurance, une époque où les voitures de compétition pouvaient encore rouler sur route pour rejoindre les circuits.

Une authenticité rare qui justifie sa valeur

La particularité remarquable de cette 250 LM réside dans son état de conservation extraordinaire. Conservée précieusement dans l’enceinte du musée d’Indianapolis pendant des décennies, elle présente un niveau d’originalité pratiquement impossible à retrouver sur d’autres exemplaires. Sa peinture d’origine, ses composants mécaniques authentiques, notamment son moteur V12 de 3,3 litres et sa boîte de vitesses d’époque, en font un exemplaire unique.

Le montant final de 34,88 millions d’euros reflète cette rareté absolue. Les collectionneurs ont particulièrement apprécié l’absence totale de restauration invasive, préservant ainsi l’intégrité historique de l’automobile. Cette transaction record souligne l’importance croissante de l’authenticité dans le monde des voitures de collection.

Une prouesse technique inégalée

Le cœur battant de cette Ferrari 250 LM est son impressionnant moteur V12. Cette mécanique sophistiquée développe une puissance de 320 chevaux à 7 500 tours par minute, alimentée par six carburateurs Weber 38/40 DCN. L’architecture complexe du moteur, associée à un châssis tubulaire innovant, permet d’atteindre une vitesse maximale de 285 km/h.

La conception avant-gardiste de cette automobile se manifeste également dans sa configuration centrale-arrière, une première pour Ferrari en compétition. Cette disposition technique révolutionnaire améliore considérablement l’équilibre général et la tenue de route, établissant de nouveaux standards dans le monde de la course automobile.

L’héritage d’une lignée prestigieuse

La 250 LM s’inscrit dans la prestigieuse famille des Ferrari 250, comprenant les mythiques 250 GTO et 250 GT SWB. Cette série représente l’apogée du savoir-faire artisanal de Maranello, associant performance exceptionnelle et élégance intemporelle.

Produite à seulement 32 exemplaires entre 1964 et 1965, la 250 LM illustre parfaitement la philosophie de Enzo Ferrari, privilégiant l’exclusivité et l’excellence technique. Son influence se ressent encore aujourd’hui dans les créations modernes de la marque, notamment dans l’attention portée à l’aérodynamique et dans la recherche constante de la performance pure.

Une référence pour les collectionneurs

Cette vente historique établit de nouveaux critères d’évaluation pour les automobiles de collection exceptionnelles. L’authenticité remarquable de cette 250 LM, combinée à son palmarès prestigieux, créé une nouvelle référence sur le marché des voitures anciennes.

La conservation méticuleuse dont elle a bénéficié démontre l’importance capitale de la préservation du patrimoine automobile. Cette Ferrari incarne la quintessence de la voiture de collection, alliant histoire fascinante, excellence technique et rareté absolue.