Fellation au volant : un accident aux conséquences juridiques inattendues

Vous pensez avoir tout vu en matière de distractions au volant ? Détrompez-vous. Un incident survenu en Suisse nous rappelle que la prudence est de mise, même dans les situations les plus insolites.

Imaginez la scène : vous roulez tranquillement sur les routes sinueuses de Crans-Montana, station de ski réputée des Alpes suisses. Soudain, le véhicule devant vous perd le contrôle et sort de la route. Accident banal, pensez-vous ? Pas tout à fait.

Quand la passion prend le pas sur la raison

Il s’avère que le conducteur était quelque peu… distrait. Et pour cause : sa passagère, une ressortissante française, était en train de lui prodiguer une fellation. Oui, vous avez bien lu. Un moment d’égarement qui aura coûté cher au couple.

Car si l’on peut comprendre l’excitation du moment (quoique, sur une route de montagne, est-ce bien raisonnable ?), la justice, elle, est restée inflexible. La passagère a été reconnue coupable de violation grave de la loi sur la circulation routière. Sa peine ? 30 jours-amende à 30 francs suisses par jour avec sursis pendant deux ans, plus une amende de 500 francs suisses. Ça calme, non ?

Le conducteur n’est pas en reste

Et le conducteur, direz-vous ? Eh bien lui non plus n’a pas échappé à la sanction. Bien que les détails de sa condamnation n’aient pas été révélés (on imagine qu’il préfère garder ça discret), il a également eu droit à son moment devant les tribunaux.

Moralité : quand on conduit, on se concentre sur la route. Les câlins, c’est pour plus tard, quand on est bien garé et en sécurité. (Sauf si vous avez une voiture autonome, mais ça, c’est une autre histoire…)

La sécurité routière, une priorité en Suisse

Cet incident, aussi cocasse soit-il, met en lumière la rigueur des lois suisses en matière de sécurité routière. Chez nos voisins helvètes, on ne plaisante pas avec la responsabilité des conducteurs et des passagers.

Et c’est tant mieux. Car sur la route, une seconde d’inattention peut avoir des conséquences dramatiques. Alors, que vous soyez au volant d’une citadine, d’un SUV ou d’une sportive, gardez les yeux sur la route et les mains sur le volant. Les distractions, quelles qu’elles soient, peuvent attendre.

Et vous, avez-vous déjà été témoin d’un comportement inapproprié au volant ? Racontez-nous en commentaire, on est curieux ! (Mais n’en faites pas trop, hein, on reste dans le légal et le bon goût !)

Source : Le Nouvelliste