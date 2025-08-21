Farizon SV : Maintenant en version sept places, il arrive aussi en Europe

Ce que vous devez retenir Alors qu’il a été présenté en première mondiale en Chine, il a rapidement attiré l’attention lors de sa présentation en Europe à la Commercial Vehicle Show de Birmingham en 2024.

Farizon SV : l’entrée sur le marché électrique européen

La marque Farizon, filiale du groupe Geely, a vu son modèle SV, connu sous le nom de SuperVan, faire ses débuts au printemps 2023. Ce véhicule utilitaire léger a été conçu dès le départ pour être entièrement électrique. Alors qu’il a été présenté en première mondiale en Chine, il a rapidement attiré l’attention lors de sa présentation en Europe à la Commercial Vehicle Show de Birmingham en 2024. Avec cette apparition, Farizon s’impose sur le marché des vans électriques.

Le Farizon SV se distingue par son architecture innovante et sa technologie de propulsion « drive-by-wire », ce qui en fait un choix intéressant pour des applications professionnelles. Récemment, l’entreprise a annoncé une nouvelle version de son SV, cette fois avec la capacité d’accueillir jusqu’à sept passagers. Des commandes importantes, notamment une commande de 1 000 unités pour une entreprise de taxis à Hong Kong, témoignent de l’engouement croissant pour ce modèle. Pendant ce temps, les commandes pour la version panel van ouvrent la voie à une aventure prometteuse en Europe.

Ce vans électrique est conçu spécialement pour un usage de taxi. Il se démarque par un seuil d’entrée abaissé et une porte latérale coulissante électrique qui s’ouvre sur 90 centimètres : un avantage non négligeable pour les passagers. À l’arrière, les doubles portes révèlent un coffre spacieux de 630 litres, assez grand pour accueillir jusqu’à six grandes valises.

À l’intérieur, la cabine offre trois rangées de sièges, dont deux au centre et trois à l’arrière, avec un accès facile grâce à un large couloir central. Chaque passager peut profiter de divers équipements, tels que des porte-gobelets, un espace de rangement polyvalent et des ports USB-C. Vous êtes certain de bénéficier d’une sensation de confort grâce à son plafond à 1 340 millimètres de hauteur. Cela ne crée-t-il pas un environnement convivial pour de longs trajets ?

En plus du modèle taxi, l’entreprise a également dévoilé la version Combi, qui peut accueillir cinq ou six passagers. Ce modèle est idéal pour les flottes d’entreprises ou les professionnels nécessitant un espace suffisant pour des passagers tout en conservant une zone pour les bagages. Il est offert en deux longueurs, L1 (5 mètres) et L2 (5,5 mètres), avec des volumes de chargement respectifs de 3,8 et 5 mètres cubes.

En dessous de la carrosserie se trouve la plateforme GXA-M de Farizon. L’adoption de la technologie de batteries Cell-to-Pack (CTP-S) permet d’optimiser l’efficacité et la durabilité du véhicule. La gamme inclut des batteries LFP de 67 kWh et 83 kWh, offrant une autonomie allant jusqu’à 370 kilomètres pour la version taxi. L’aspect pratique du chargement rapide est également à souligner : un passage de 20% à 80% de charge sur un chargeur rapide prend seulement 30 minutes. Qu’attendez-vous pour envisager un passage à l’électrique ?

Actuellement, ces nouvelles versions du SV ne sont disponibles qu’en Chine, mais les ambitions de Farizon d’étendre sa portée à l’international sont manifestes. La marque a déjà connu un lancement réussi pour sa version van, qui se vend en Grande-Bretagne à partir de 45 000 livres (hors TVA). C’est une belle occasion de suivre de près l’évolution de cette entreprise en matière de mobilité électrique.

Qu’est-ce que cela signifie pour les professionnels et les particuliers en Europe ? Soyez attentifs, car l’avenir du transport urbain pourrait bien changer, avec des options comme le Farizon SV qui se positionnent comme des alternatives intéressantes à la mobilité traditionnelle.