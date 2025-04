F2 – Bahreïn 2025 : qualifications palpitantes et programme TV complet

Leonardo Fornaroli s’empare de la pole position

Vendredi 11 avril, de 15h55 à 16h25 heure locale, la séance de qualifications a sacré Leonardo Fornaroli. Le pilote d’Invicta Racing a signé un chrono impressionnant de 1’44″008, reléguant son dauphin Victor Martins (ART Grand Prix) à 0″155. Luke Browning (Hitech TGR) complète le top 3, à 0″284 de la pole. Les écarts infimes entre les hommes de tête promettent une bagarre acharnée pour la victoire lors de la course principale, dimanche.

Derrière ce trio, Alex Dunne (Rodin Motorsport) et Roman Stanek (Invicta Racing) ont décroché les 4e et 5e places, devant Richard Verschoor (MP Motorsport), 6e. Les rookies ont fait forte impression, à l’image de Sami Meguetounif (Trident), 7e, et Rafael Villagomez (Van Amersfoort Racing), 8e. Dino Beganovic (Hitech TGR) et Joshua Durksen (AIX Racing) ferment la marche du top 10.

(Pour les férus de technique, notons que les pneus Pirelli ont été mis à rude épreuve sur ce tracé exigeant, alternant courbes rapides et virages lents.)

Ne manquez rien des courses grâce aux retransmissions TV

Que vous soyez chez vous ou en déplacement, vous pourrez suivre l’intégralité du week-end de course grâce aux retransmissions proposées par Canal+ Sport :

Vendredi 11 avril : qualifications de 15h55 à 16h25

: qualifications de 15h55 à 16h25 Samedi 12 avril : course sprint de 16h15 à 17h05

: course sprint de 16h15 à 17h05 Dimanche 13 avril : course principale de 13h25 à 14h30

Alors, prêt à vibrer devant ces jeunes loups assoiffés de victoire ? Installez-vous confortablement, réglez le son (pourquoi pas un bon home cinema) et savourez le spectacle. La relève du sport automobile compte bien vous en mettre plein les yeux !

Bahreïn, première étape d’un championnat 2025 passionnant

Cette deuxième manche de la saison, après l’ouverture en Australie mi-mars, marque le début d’une série de rendez-vous palpitants aux quatre coins du globe. Prochaines étapes : Djeddah (Arabie saoudite) du 18 au 20 avril, puis direction l’Europe avec Imola, Monaco, Barcelone… Un programme alléchant !

Sur le circuit de Sakhir, réputé pour ses grandes lignes droites et ses zones de freinage appuyé, les dépassements et la gestion des pneus seront décisifs. Sans oublier la météo, souvent caniculaire, un paramètre essentiel à intégrer pour les écuries. (Pensez à bien vous hydrater devant votre écran, d’ailleurs !)

Alors, qui de Leonardo Fornaroli, Victor Martins ou Luke Browning triomphera à Bahreïn et prendra une option pour le titre 2025 ? Réponse ce week-end, en direct sur vos écrans. Moteurs, action !