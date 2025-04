F1, GP d’Arabie saoudite (qualifs): Pierre Gasly brille en qualifications à Djeddah, visant les points en course

Le pilote français Pierre Gasly a réalisé une performance solide lors des essais qualificatifs du Grand Prix d’Arabie Saoudite, se hissant en Q3 pour la deuxième fois consécutive au volant de son Alpine A525. Malgré quelques détails à peaufiner, le Normand se dit satisfait de sa 9e place sur la grille et espère convertir ce bon résultat en une arrivée dans les points dimanche soir.

Dès les essais libres du samedi matin, Gasly a affiché un rythme prometteur, signant le 8e temps à seulement 625 millièmes de la référence. Une dynamique positive qu’il a su confirmer en qualifications, dans une séance particulièrement serrée. Pas évident de tirer son épingle du jeu dans un peloton aussi homogène !

Un drapeau rouge perturbateur en Q3

La dernière partie des qualifications ne s’est pas déroulée exactement comme prévu pour le Français et son équipe. Un drapeau rouge est venu perturber le plan initial, obligeant les stratèges d’Alpine à revoir leur copie à la volée, notamment au niveau de la gestion des pneus. Gasly a dû écourter son premier tour rapide, prolongeant ainsi son arrêt au stand et compromettant quelque peu la mise en température de ses gommes pour l’ultime tentative.

Malgré cette préparation imparfaite, Pierre est parvenu à décrocher la 9e place, égalant son chrono de Q2. Une performance encourageante sur un tracé aussi exigeant que celui de Djeddah, même si le principal intéressé estime qu’il y avait encore un peu de marge : « Il y a des choses qui auraient pu être mieux, mais c’est globalement un excellent travail. Le package est bon en ce moment. »

Objectif points pour dimanche

Fort de cette deuxième Q3 de rang, Gasly se projette déjà sur la course de dimanche soir, où il espère bien ouvrir son compteur pour la deuxième fois de la saison, après sa 7e place à Bahreïn. « Nous sommes bien placés pour jouer les points demain, ce qui est bien sûr l’objectif. » Une ambition légitime au vu du rythme affiché depuis le début du week-end, même si la prudence reste de mise dans un peloton très compact.

Le pilote tricolore sait où et contre qui il devra se battre, avec notamment Carlos Sainz (Ferrari) dans le viseur, quelques positions devant lui sur la grille. « Il nous faudra une course propre. Nous savons où et contre qui nous devons nous battre. J’ai hâte de commencer la bataille demain soir ! » Rendez-vous donc pris pour une nouvelle bagarre en Formule 1, sur un circuit urbain qui ne pardonne pas la moindre erreur. (Pas le moment de taper dans le rail, Pierre !)

Doohan en progrès malgré une élimination précoce

De l’autre côté du garage Alpine, le rookie australien Jack Doohan a connu des qualifications plus délicates, échouant à franchir le cap de la Q1. Une déception relative pour le jeune pilote, qui a tout de même souligné des progrès notables depuis les essais de vendredi, tant en termes de feeling que de comportement de sa monoplace. Le chemin est encore long, mais la courbe d’apprentissage semble pointer dans la bonne direction !

Malgré une modeste 17e place sur la grille, Doohan reste optimiste pour la course, tablant sur un rythme plus convaincant sur la durée et des opportunités à saisir dans un contexte propice aux rebondissements. « Nous essaierons de tirer profit de certains aspects comme la stratégie pour remonter dans les points. » Réponse dimanche soir, sous les projecteurs du circuit de Djeddah !