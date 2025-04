F1, GP d’Arabie saoudite (qualifs): Lawson et Hadjar n’avaient pas la performance pour le top 10

Ce week-end, lors des qualifications du Grand Prix d’Arabie Saoudite de Formule 1, les pilotes de l’écurie Racing Bulls, Liam Lawson et Isack Hadjar, n’ont pas réussi à se hisser dans le top 10. Malgré leurs efforts, les deux coéquipiers ont dû se contenter respectivement de la 12ème et de la 14ème place sur la grille de départ.

Lawson devance Hadjar pour la première fois de la saison

Pour Liam Lawson, cette 12ème place est un petit exploit. En effet, c’est la première fois depuis le début de la saison qu’il parvient à devancer son coéquipier français en qualifications. Le Néo-Zélandais s’est montré satisfait de sa performance : « C’est bien de tout extraire de la voiture. Le peloton est très serré, avec des écuries comme Williams et Alpine qui ont fait des progrès récents. On a fait un bon travail avec la voiture et on a sorti le meilleur package qu’on pouvait. »

Lawson a également souligné la difficulté de s’adapter à un circuit comme celui de Djeddah, très différent de celui de Bahreïn où s’est déroulé le Grand Prix précédent : « Chaque week-end est comme ça. On vient d’un circuit très technique et il faut s’engager à fond ici. Vous trouvez davantage de temps si vous le faites encore plus, mais ce sera difficile. »

Hadjar éliminé en Q2 malgré le potentiel de sa monoplace

De son côté, Isack Hadjar n’a pas réussi à passer le cap de la Q2. Le Français, qui avait pourtant montré de belles performances depuis le début de la saison, a concédé que sa 14ème place était le mieux que pouvait faire sa monoplace dans ces conditions : « J’avais deux dixièmes à trouver et c’était le mieux que pouvait faire la voiture. Je n’avais pas un bon feeling dans les virages, je n’ai pas un équilibre constant au fil du tour et il faut constamment s’adapter. »

Malgré cette déception, Hadjar reste optimiste pour la course : « On n’a pas fait de tours avec du carburant, donc on ne sait pas trop à quoi s’attendre pour demain, mais on fera de notre mieux. » (Qui sait, peut-être que les opportunités de dépassement seront au rendez-vous sur ce tracé rapide et étroit ?)

Racing Bulls satisfaite des progrès mais vise plus haut

Du côté de Racing Bulls, on se montre satisfait des progrès réalisés par l’écurie, même si l’objectif reste de se battre régulièrement pour le top 10. Les ingénieurs vont sans doute travailler d’arrache-pied pour trouver les réglages parfaits et permettre à Lawson et Hadjar de briller en course.

Rendez-vous donc demain pour suivre les aventures des deux coéquipiers sur le circuit de Djeddah. Entre les murs qui frôlent les monoplaces et les grandes lignes droites propices aux dépassements, le spectacle promet d’être au rendez-vous !