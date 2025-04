F1 Arabie saoudite : 60°C sur la piste, du sable dans l’air… pourquoi ce Grand Prix 2025 s’annonce infernal

La cinquième manche du championnat de Formule 1 2025 se profile à l’horizon, avec en toile de fond le spectaculaire circuit urbain de la Corniche de Djeddah. Mais attention, les pilotes devront affronter des conditions météorologiques pour le moins éprouvantes lors de ce Grand Prix d’Arabie saoudite !

Imaginez un peu : des températures avoisinant les 35°C lors des séances d’essais libres, programmées en pleine journée sous un soleil de plomb… De quoi mettre les organismes des pilotes à rude épreuve, sans parler des monoplaces qui devront composer avec une chaleur étouffante. (On compatit d’avance pour les mécanos qui devront s’activer dans les stands !)

60°C sur la piste, ça vous parle ?

Et ce n’est pas tout ! Les températures en piste pourraient atteindre des sommets, avec des pointes à 60°C par moments. Autant dire que les pneus vont morfler sévère, même si le revêtement de Djeddah est réputé un poil moins abrasif que celui de Sakhir (ouf !).

Côté qualifications et course, pas de répit en vue : on parle de 30°C dans l’air malgré l’horaire nocturne. Bref, ça va chauffer sous les casques et dans les cockpits !

Le sable, invité surprise du week-end ?

Autre paramètre à surveiller comme le lait sur le feu : le sable. Eh oui, le circuit étant situé en bord de mer, il suffit d’une petite brise mal intentionnée pour que les dunes environnantes viennent semer la pagaille sur la piste. De quoi pimenter les débats et mettre les nerfs des pilotes à vif !

Alors, qui sortira vainqueur de cette fournaise saoudienne ? Réponse ce week-end, pour un Grand Prix qui s’annonce d’ores et déjà bouillant à tous les niveaux. Accrochez vos ceintures, ça va décoiffer !

(Entre nous, on parie sur une consommation record de boissons énergisantes dans les garages pour tenir le coup. Et gare à celui qui osera se plaindre de la clim’ dans sa monoplace, il risque de se faire chahuter par ses petits camarades !)