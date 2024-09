Essai Toyota C-HR 200h GR Sport : un SUV hybride performant et élégant

Le Toyota C-HR, best-seller dans sa catégorie, revient dans une seconde génération encore plus ambitieuse. Si la version de 140 ch peut convenir à la majorité des utilisateurs, c’est bien la variante de 197 ch qui offre le plus de caractère et de polyvalence. Plongée au cœur de ce SUV compact hybride qui allie design audacieux et technologie de pointe.

Un design extérieur qui ne laisse pas indifférent

Le Toyota C-HR (Coupé High-Rider) de seconde génération affirme sa personnalité avec un style encore plus marqué :

– Lignes sculptées et dynamiques qui lui confèrent une allure de coupé

– Signature lumineuse LED distinctive à l’avant et à l’arrière

– Carrosserie bicolore disponible pour accentuer son côté sportif

– Jantes alliage de 18 pouces de série sur la finition GR Sport

Ce design audacieux permet au C-HR de se démarquer dans la jungle des SUV compacts, tout en conservant l’ADN stylistique qui a fait le succès de la première génération.

Un intérieur modernisé et plus spacieux

L’habitacle du nouveau C-HR fait un bond en avant en termes de qualité perçue et d’ergonomie :

– Position de conduite surélevée offrant une bonne visibilité et un accès facile

– Sièges au maintien latéral amélioré, particulièrement appréciables sur la version GR Sport

– Planche de bord épurée avec des commandes orientées vers le conducteur

– Écran tactile central de 12,3 pouces intégrant le système multimédia Toyota Smart Connect

Toyota a particulièrement travaillé sur l’habitabilité des places arrière, point faible de la génération précédente. Bien que l’espace aux jambes et à la tête ait été amélioré, la visibilité latérale reste limitée en raison des vitres arrière réduites et du large montant C.

Une motorisation hybride performante et économe

Le C-HR 200h GR Sport est équipé de la motorisation hybride la plus puissante de la gamme :

– Système hybride de 5e génération combinant un moteur essence 2.0L et un moteur électrique

– Puissance cumulée de 197 ch (145 kW)

– Accélération de 0 à 100 km/h en 7,9 secondes

– Consommation mixte WLTP : 4,8 L/100 km

– Emissions de CO2 : 108 g/km

Cette motorisation offre un excellent compromis entre performances et efficience énergétique. Le système hybride gère intelligemment la répartition entre propulsion thermique et électrique, permettant de maintenir une consommation moyenne autour de 6 L/100 km en usage mixte.

Un comportement routier axé sur le confort

Le Toyota C-HR 200h GR Sport privilégie le confort de conduite à la sportivité pure :

– Suspensions recalibrées offrant un meilleur filtrage des imperfections de la route

– Insonorisation améliorée pour un meilleur confort acoustique, notamment sur autoroute

– Direction assistée électrique précise mais peu communicative

– Quatre modes de conduite : Custom, Eco, Normal et Sport

Le mode Sport apporte une réponse plus franche à l’accélération, mais les différences restent subtiles. Le C-HR n’est pas conçu pour être une voiture sportive, mais plutôt un SUV confortable et efficient pour un usage quotidien.

Technologies et équipements au rendez-vous

La version GR Sport du C-HR bénéficie d’une dotation généreuse en équipements :

– Système multimédia Toyota Smart Connect avec écran 12,3 pouces, navigation connectée et compatibilité Apple CarPlay/Android Auto

– Instrumentation numérique personnalisable de 12,3 pouces

– Système audio JBL Premium à 9 haut-parleurs (en option)

– Chargeur à induction pour smartphone

– Climatisation automatique bi-zone

En termes de sécurité, le C-HR est équipé du pack Toyota Safety Sense de dernière génération, incluant notamment :

– Régulateur de vitesse adaptatif

– Système de maintien dans la voie

– Lecture des panneaux de signalisation

– Freinage d’urgence autonome avec détection des piétons et cyclistes

Positionnement sur le marché français des SUV compacts

Le Toyota C-HR 200h GR Sport se positionne sur le segment très concurrentiel des SUV compacts premium :

– Prix de base : à partir de 44 900 € (tarif septembre 2024)

– Principaux concurrents : Honda HR-V, Hyundai Kona, Peugeot 2008

Le C-HR se démarque par son design original, sa motorisation hybride efficiente et sa réputation de fiabilité héritée de la marque Toyota. Son prix, bien que conséquent, reste compétitif face à certains modèles premium allemands.

Verdict : un SUV compact séduisant pour un usage polyvalent

Le Toyota C-HR 200h GR Sport s’impose comme un choix pertinent pour les conducteurs à la recherche d’un SUV compact alliant :

– Un design distinctif et moderne

– Des performances satisfaisantes pour un usage mixte ville/route

– Une consommation maîtrisée grâce à la technologie hybride Toyota

– Un confort de conduite élevé, idéal pour les longs trajets

– Un équipement technologique complet

Certes, le C-HR n’est pas taillé pour les amateurs de conduite sportive et sa visibilité arrière reste perfectible. Néanmoins, il représente une option séduisante sur le marché des SUV compacts, particulièrement pour ceux qui privilégient l’efficience énergétique et le confort au quotidien.

En définitive, le Toyota C-HR 200h GR Sport réussit le pari de combiner style, technologie et efficience dans un package attrayant. Il incarne parfaitement l’évolution du marché automobile vers des véhicules plus responsables, sans pour autant sacrifier le plaisir de conduire et le confort.