Essai : Ford Mustang Dark Horse MT

La Ford Mustang, modèle emblématique de l’automobile américaine, entre dans sa septième génération avec la version Dark Horse, dotée d’un moteur V8 de 455 chevaux et d’une boîte manuelle à six vitesses. Un saut en avant pour ce modèle légendaire qui n’a jamais cessé de captiver les amateurs de voitures.

Une icône de l’automobile

Avec plus de soixante ans d’existence et sept générations à son actif, la Ford Mustang s’impose comme l’une des voitures les plus iconiques de l’histoire automobile. Bien qu’elle ait été officiellement introduite en Europe par Ford Europe avec la génération précédente, la S550, il est difficile d’imaginer quiconque ignorant son existence. La Mustang s’est forgé une renommée mondiale non seulement au sein du secteur automobile, mais également grâce à ses apparitions dans de nombreux films et séries télévisées où elle tient souvent un rôle principal.

La Mustang a su évoluer au fil des décennies, passant du statut de « pony car » à celui de « muscle car ». La nouvelle Mustang de septième génération, codifiée S650, reste fidèle à ses racines tout en adoptant une allure moderne et agressive. Les versions disponibles se déclinent en coupé et cabriolet, mais c’est la version coupé deux portes que nous testons ici qui incarne le mieux cette évolution vers la performance avec l’édition Dark Horse.

Design extérieur audacieux

La silhouette immédiatement reconnaissable de la Mustang est sublimée par un long capot, des ailes proéminentes et des épaules musclées. Cette nouvelle génération intègre plusieurs modifications stylistiques notables : un splitter avant prononcé et des bas de caisse latéraux qui optimisent l’aérodynamisme tout en offrant une esthétique plus tranchante au coupé américain.

Les phares LED redessinés à l’avant comme à l’arrière accentuent encore cette modernité. À noter que les feux arrière conservent trois barres verticales pour rendre hommage aux modèles historiques. L’édition Dark Horse se distingue par plusieurs éléments visuels uniques soulignant son pedigree sportif : un aileron arrière fixe prononcé, des bas de caisse renforcés et un diffuseur aérodynamique qui améliorent son efficacité aérodynamique.

L’intérieur modernisé

L’intérieur des nouvelles Mustang a été entièrement modernisé tant sur le plan visuel que fonctionnel. Une grande surface numérique incurvée entoure le conducteur, intégrant le tableau de bord numérique de 12,4 pouces et le système multimédia avec écran tactile de 13,2 pouces. La personnalisation du système est vaste tant en termes de couleurs que d’effets graphiques impressionnants rendus possibles grâce au moteur Unreal Engine d’Epic Games.

Le système SYNC 4 bénéficie également d’une puissance informatique accrue, offrant une vitesse doublée par rapport à ses prédécesseurs et supportant une connectivité 5G pour le streaming en direct et les données trafic en temps réel. De plus, il se connecte sans fil aux téléphones Android et iOS.

Performances impressionnantes

Toutes les Mustang vendues sur le marché européen sont équipées du légendaire moteur V8 « Coyote » 5 litres conçu pour offrir des performances exceptionnelles. Ce moteur dispose d’un nouveau double système d’admission d’air ainsi que d’un système d’échappement actif amélioré permettant au conducteur de régler l’intensité sonore du moteur.

Dans sa version Dark Horse testée ici, ce V8 est le plus puissant moteur atmosphérique jamais monté sur une Mustang européenne avec ses 455 chevaux (au lieu des 500 chevaux côté américain) tandis que son couple reste inchangé à 540 Nm. Le moteur inclut aussi un vilebrequin retravaillé ainsi que des bielles forgées pour garantir une robustesse accrue.

Sensations fortes garanties

La boîte manuelle six vitesses TREMEC TR-3160 présente sur notre modèle essayeur diffère complètement du modèle GT classique ; elle est conçue pour supporter des charges élevées tout en offrant fiabilité accrue lors des conduites sportives ou sur circuit grâce notamment au système Rev Matching assurant fluidité lors passages rapides entre rapports différents.

Les performances annoncées par usine concernant cette configuration manuelle sont impressionnantes: passage zéro-à-cent kilomètres/heure seulement cinq secondes-deux dixièmes tandis que vitesse maximale atteint deux cent soixante-trois kilomètres/heure!