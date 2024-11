Essai du Peugeot 308 Hybrid 136 : l’un des compacts les plus équilibrés du moment

Peugeot, le célèbre fabricant automobile français, continue d’éblouir l’industrie avec son dernier modèle : le Peugeot 308 Hybrid 136. Avec son design compact et son système hybride innovant, cette voiture se positionne comme l’un des véhicules les plus équilibrés sur le marché actuel.

Une technologie hybride de pointe



Le Peugeot 308 Hybrid 136 est doté d’une technologie hybride légère qui lui permet d’offrir une expérience de conduite exceptionnelle. Cette technologie combine un moteur à essence avec un moteur électrique, ce qui permet d’économiser du carburant et de réduire les émissions. De plus, cette voiture est équipée de la fameuse étiquette ECO de la DGT, ce qui témoigne de sa performance environnementale.- Technologie hybride légère- Moteur à essence et électrique- Étiquette ECO de la DGT

Un confort de conduite inégalé



La conduite du Peugeot 308 Hybrid 136 est une véritable expérience en soi. Grâce à ses différentes options d’assistance à la conduite, cette voiture offre une conduite fluide et confortable. De plus, elle dispose d’une autonomie impressionnante allant jusqu’à 400 km en mode électrique, ce qui fait d’elle une option idéale pour les longs trajets.- Assistance à la conduite- Autonomie jusqu’à 400 km en mode électrique

Un prix abordable



En plus de ses caractéristiques impressionnantes, le Peugeot 308 Hybrid 136 est également très abordable. Avec un prix de départ de 26 500 €, ce modèle s’avère être une option intéressante pour ceux qui cherchent à investir dans une voiture hybride sans se ruiner.- Prix de départ de 26 500 €}