Essai de l’Omoda 5 2025 : évolution du SUV, quoique manquant encore de caractère

Le nouvel Omoda 5 2025 est enfin arrivé sur le marché français. Ce SUV chinois, qui a fait couler beaucoup d’encre depuis son lancement, se dévoile dans sa version restylée. Mais cette évolution est-elle à la hauteur des attentes ?

Premiers tours de roues avec l’Omoda 5 2025



La première chose qui frappe lorsque l’on prend le volant de cet Omoda, c’est son confort de conduite. Le moteur essence de 147 CV offre une expérience dynamique et réactive sur la route. Cependant, il pourrait manquer un peu d’énergie pour les amateurs de conduite sportive. Les points forts du véhicule sont notamment :

Une consommation raisonnable,

Un confort de conduite appréciable,

Un design séduisant et moderne.

Toutefois, quelques défauts viennent ternir ce tableau plutôt positif. Le principal reproche concerne le manque de caractère du véhicule.

L’Omoda 5 2025 : un SUV qui peine à affirmer son caractère



Malgré les efforts déployés par la marque pour proposer un SUV différenciant, force est de constater que l’Omoda 5 peine à affirmer son identité. Il reste encore trop proche des standards actuels et ne parvient pas à se démarquer réellement sur ce segment ultra-concurrentiel.En revanche, l’Omoda 5 2025 a su écouter les retours des clients et a apporté des modifications appréciables. Parmi elles :

Des améliorations sur la finition intérieure,

Un écran central plus réactif,

Une meilleure isolation phonique.

L’Omoda 5 2025 : un SUV en constante évolution



Malgré ces quelques lacunes, l’Omoda 5 reste un SUV très intéressant. Son prix attractif (autour de 26.000 euros) en fait une alternative crédible aux ténors du segment. De plus, les évolutions apportées par la marque montrent sa volonté d’amélioration constante.Pour conclure, l’Omoda 5 2025 est une proposition intéressante pour ceux qui recherchent un SUV confortable et économique. Cependant, il devra encore évoluer pour pouvoir affirmer son caractère et se démarquer dans le paysage automobile actuel.