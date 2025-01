Essai de la Mazda CX-30 e-Skyactiv-X AWD de 186 chevaux

Ce que vous devez retenir Un design raffiné et dynamiqueLe CX-30 incarne parfaitement le langage stylistique Kodo de Mazda, mariant élégance et dynamisme.

Les protections en plastique sur les flancs et les jantes noires renforcent son caractère aventurier, tandis que la ligne de toit plongeante évoque un style sportif.

430 litresCette Mazda CX-30 représente une alternative séduisante sur le segment des SUV compacts premium, avec une approche originale de la motorisation essence et un niveau de finition remarquable.

Une transmission intégrale sophistiquée

La Mazda CX-30 se distingue par son système de transmission intégrale intelligent qui lui permet d’affronter routes enneigées et chemins boueux, même avec des pneus routiers standards. Cette version renouvelée et améliorée que nous testons aujourd’hui est équipée du révolutionnaire moteur e-Skyactiv-X de 2.0L couplé à une boîte automatique à 6 rapports.

Un design raffiné et dynamique

Le CX-30 incarne parfaitement le langage stylistique Kodo de Mazda, mariant élégance et dynamisme. Sa face avant arbore une imposante calandre trapézoïdale et des phares effilés. Les protections en plastique sur les flancs et les jantes noires renforcent son caractère aventurier, tandis que la ligne de toit plongeante évoque un style sportif.

Un intérieur high-tech et premium

L’habitacle impressionne par sa qualité de fabrication et son ergonomie. Le tableau de bord combine instruments analogiques et écran TFT 7 pouces. L’écran central de 10,25 pouces intègre un système multimédia moderne compatible Apple CarPlay et Android Auto. L’affichage tête haute projette les informations essentielles dans le champ de vision du conducteur.

Une motorisation innovante

Le moteur e-Skyactiv-X développe 186 ch et 240 Nm grâce à la technologie SPCCI (Spark Controlled Compression Ignition) qui combine allumage commandé et auto-inflammation. Cette motorisation est couplée à un système micro-hybride 24V. Lors de notre essai, nous avons relevé une consommation moyenne remarquable de 6,8L/100 km.

Un comportement routier exemplaire

Sur route, le CX-30 démontre un équilibre parfait entre confort et dynamisme. La suspension ferme assure un excellent maintien de caisse sans compromettre le confort. La direction précise et le châssis bien équilibré permettent une conduite engageante sur routes sinueuses.

Équipement et tarification

En France, la Mazda CX-30 e-Skyactiv-X débute à 35.900€. Notre version d’essai AWD automatique atteint 41.900€, mais justifie son positionnement par un équipement complet incluant sièges chauffants, système audio Bose, surveillance des angles morts et régulateur de vitesse adaptatif.

Caractéristiques techniques

– Moteur : 4 cylindres 2.0L essence

– Puissance : 186 ch à 6000 tr/min

– Couple : 240 Nm à 4000 tr/min

– 0-100 km/h : 9,0 secondes

– Vitesse max : 204 km/h

– Consommation mixte : 6,6L/100 km

– Émissions CO2 : 147 g/km

– Volume coffre : 430 litres

Cette Mazda CX-30 représente une alternative séduisante sur le segment des SUV compacts premium, avec une approche originale de la motorisation essence et un niveau de finition remarquable.