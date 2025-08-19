En route vers l’Europe avec la voiture à 5.000 euros

Ce que vous devez retenir Cela dit, le temps de charge est un peu long, rendant ce modèle surtout adapté à des trajets quotidiens en ville ou de courtes excursions en périphérie (qui n’aime pas faire quelques petites balades le week-end .

Le Bestune Pony, véritable petite merveille de l’innovation automobile, s’annonce comme un nouveau modèle idéal pour les conductrices et conducteurs urbains. Avec une autonomie de 222 kilomètres, ce véhicule électrique, au design compact et moderne, s’apprête à faire sensation sur le marché européen. Son prix, annoncé à moins de 5 000 euros, pourrait en faire l’une des voitures électriques les plus abordables disponibles.

Ce projet, soutenu par la marque Bestune, appartient au groupe industriel chinois FAW, qui collabore depuis longtemps avec Toyota sur le marché asiatique. Ce contexte témoigne de l’expérience et des ressources que la marque met à disposition de ce modèle.

Des dimensions conçues pour la ville

Avec ses dimensions réduites, le Pony est pensé pour la mobilité urbaine : il mesure 3 mètres de long, 1,51 mètre de large et 1,63 mètre de haut, avec un empattement de 1,95 mètre. Sa conception, qui rappelle les célèbres kei cars japonais, arbore une esthétique minimaliste et fonctionnelle. Ce modèle à trois portes offre une accessibilité pratique pour les utilisateurs évoluant principalement en milieu urbain.

Sous son capot, on retrouve un moteur électrique de 30 kW, soit environ 42 chevaux, couplé à une batterie LFP (lithium-fer-phosphate) d’une capacité de 18,11 kWh. Cette combinaison permet d’atteindre l’autonomie annoncée de 222 kilomètres, selon le cycle chinois CLTC. Cela dit, le temps de charge est un peu long, rendant ce modèle surtout adapté à des trajets quotidiens en ville ou de courtes excursions en périphérie (qui n’aime pas faire quelques petites balades le week-end ?).

Un intérieur simple mais fonctionnel

À l’intérieur, la compagnie a choisi de se concentrer sur l’essentiel. Même si certaines versions incluent une écran central de 10,1 pouces avec Bluetooth et assistant vocal, le reste de l’équipement reste basique. Le climatisation, par exemple, est manuelle, et la qualité des matériaux reflète bien le positionnement économique de la Bestune Pony. C’est une voiture qui ne cache pas sa vocation pragmatique.

Une stratégie claire pour le marché

En lançant le Pony, Bestune vise à offrir un véhicule électrique économique aux conductrices et conducteurs avec un petit budget, idéal pour les trajets quotidiens. Ce modèle s’adresse surtout aux travailleurs urbains, aux jeunes conducteurs, voire à ceuxqui cherchent un deuxième véhicule pour des déplacements en ville. Une option intéressante pour celles et ceux qui jonglent entre le travail et la famille.

Un prix compétitif pour un nouveau modèle

Le prix en Chine est de 4 175 euros, ce qui, aux taux de change actuels, placerait la Bestune Pony 2026 parmi les voitures électriques les plus accessibles au monde. Bien que son arrivée prévue en Europe nécessite des formalités techniques et une mise aux normes pour satisfaire aux exigences de sécurité de l’Union européenne, cela pourrait devenir une réalité passionnante pour le marché européen.

Des enjeux pour l’avenir

L’acceptation du Pony sur le marché européen dépendra de plusieurs critères : la sécurité, la qualité de fabrication, l’infrastructure de soutien, et, évidemment, l’approbation réglementaire. La promesse d’un véhicule électrique à moins de 5 000 euros peut sembler utopique, mais ne sous-estimons pas l’évolution rapide de l’industrie automobile.

Reste à voir si ce modèle saura s’imposer en Europe, mais une chose est sûre : le Bestune Pony pourrait marquer l’entrée d’une nouvelle ère pour la mobilité électrique à prix accessible. Alors, qu’en pensez-vous ? Sera-t-il le modèle urbain qui répondra à vos attentes ?