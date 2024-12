Elon Musk s’en prend à la nouvelle Jaguar, mais la marque répond avec élégance

Ce que vous devez retenir Après une période d’accalmie, Jaguar revient sur le devant de la scène avec un projet ambitieux qui promet de redéfinir les codes du luxe et de la performance automobile.

La marque a partagé une vidéo promotionnelle sur les réseaux sociaux, mettant en avant son slogan « ne copie rien » et des phrases évocatrices telles que « créez l’exubérance », « vivez intensément », « éliminez l’ordinaire » et « brisez les moules ».

Face à cette pique lancée par le patron de Tesla, Jaguar n’a pas succombé à la provocation et a opté pour une réponse pleine de courtoisie.

Le renouveau de Jaguar suscite déjà des réactions mitigées dans le monde automobile.

Jaguar se réinvente

La célèbre marque britannique Jaguar, connue pour ses modèles iconiques et son design raffiné, a récemment dévoilé sa nouvelle orientation vers l’électrique. Après une période d’accalmie, Jaguar revient sur le devant de la scène avec un projet ambitieux qui promet de redéfinir les codes du luxe et de la performance automobile. Ce relancement a rapidement attiré l’attention, notamment celle d’Elon Musk.La marque a partagé une vidéo promotionnelle sur les réseaux sociaux, mettant en avant son slogan « ne copie rien » et des phrases évocatrices telles que « créez l’exubérance », « vivez intensément », « éliminez l’ordinaire » et « brisez les moules ». Un clip visuellement captivant mais qui laisse perplexe quant à la direction exacte que compte prendre Jaguar. En réponse à cette campagne audacieuse, Elon Musk s’est fendu d’un commentaire sarcastique : « Vous vendez des voitures ? »

Un échange courtois avec Elon Musk

Face à cette pique lancée par le patron de Tesla, Jaguar n’a pas succombé à la provocation et a opté pour une réponse pleine de courtoisie. Invitant Elon Musk à venir découvrir leurs nouveaux modèles autour d’une tasse de thé à Miami le 2 décembre prochain. Une manière élégante de désamorcer la tension tout en invitant au dialogue.Le Community Manager de Jaguar a été particulièrement sollicité suite aux diverses réactions suscitées par cette publication. Les internautes ont exprimé leur scepticisme quant à l’avenir de la marque, certains se demandant même si Jaguar était toujours un constructeur automobile. La réponse de Jaguar fut simple : « Bientôt vous verrez les choses à notre manière. »

Des critiques acerbes

Certaines réactions ont été plus directes, qualifiant le clip promotionnel de « blague » ou encore d' »annonce horriblement mauvaise ». À cela, Jaguar a répondu avec assurance en affirmant qu’il ne s’agit nullement d’une blague mais bien d’une renaissance pour la marque.Cet échange entre internautes montre bien que ce relancement ne laisse personne indifférent. Le Community Manager s’est efforcé de répondre aux critiques avec diplomatie, remerciant pour les commentaires et promettant de transmettre ces suggestions au reste de l’équipe.

L’opinion des experts

Dans le domaine du journalisme automobile aussi, ce renouveau divise. Un article paru dans un magazine spécialisé décrit cet événement comme « le lancement médiatique automobile le plus étrange auquel j’ai assisté », critiquant une communication trop axée sur le marketing plutôt que sur des informations concrètes concernant les nouveaux modèles.L’auteur souligne également une remarque faite par Gerry McGovern, Directeur Créatif chez Jaguar : « Notre équipe n’a pas inhalé quoi que ce soit ; c’est réel. » Cette déclaration vise probablement à dissiper toute idée que cette nouvelle direction soit fantasque ou irréaliste.

Avenir électrique pour Jaguar

Le 2 décembre approchant à grands pas, les attentes sont élevées quant au premier modèle électrique issu de cette nouvelle stratégie qui sera présenté à Miami. Certaines rumeurs circulent déjà concernant des caractéristiques surprenantes comme l’absence supposée d’une lunette arrière.Cette transformation vers l’électrique est une étape essentielle pour Jaguar qui cherche ainsi non seulement à se moderniser mais aussi à répondre aux enjeux environnementaux actuels tout en maintenant son statut prestigieux dans l’industrie automobile.Avec ce renouveau audacieux et inattendu, il reste maintenant à voir si ces efforts permettront réellement à Jaguar non seulement d’attirer une clientèle fidèle mais aussi conquérir un nouveau public séduit par ses innovations.