Elon Musk impose plus de 80 heures hebdomadaires sans rémunération à certains employés

Le PDG de Tesla fait encore parler de lui avec des méthodes de gestion pour le moins inhabituelles. Le milliardaire américain a récemment suggéré que les personnes dotées d’un QI élevé devraient travailler gratuitement pendant des semaines de 80 heures ou plus. Une vision du travail qui suscite de vives réactions.

Des horaires impossibles pour les employés

Sur son réseau social X, l’homme d’affaires a vanté les mérites d’un rythme de travail effréné : « DOGE travaille 120 heures par semaine. Nos adversaires bureaucrates travaillent avec optimisme 40 heures hebdomadaires. C’est pour ça qu’ils perdent si vite. » Une déclaration qui a fait grincer des dents quand on sait qu’une semaine ne compte que 168 heures… (Dormir semble optionnel dans son monde!)

Pour rappel, DOGE est l’abréviation du Département d’Efficacité Gouvernementale, organisme créé sous l’administration Trump pour diminuer les dépenses publiques et restructurer les agences fédérales. Or, durant ses trois premières semaines d’existence, cette entité s’est illustrée par des licenciements massifs, des tentatives d’accès à des systèmes sensibles et la collecte de données personnelles de millions de citoyens américains.

Travailler sans salaire : une idée vraiment sérieuse ?

En novembre 2024, le patron de Tesla a lancé un appel via X, destiné aux « individus brillants prêts à consacrer plus de 80 heures par semaine à des tâches de réduction de coûts sans aucun attrait ». Face aux questionnements sur la nature de ces postes, Musk a confirmé qu’il s’agirait d’un « travail monotone, qui créera beaucoup d’ennemis et n’offrira aucune compensation financière ».

Cette vision du monde professionnel fait-elle sens dans notre société actuelle? Certains y voient une tentative de modernisation de l’administration, tandis que d’autres pointent des risques évidents pour les droits des travailleurs. Qu’en pensez-vous? Un tel modèle peut-il fonctionner sur le long terme?

La fronde des employés fédéraux

Face à ces méthodes, la résistance s’organise. Pas plus tard que mardi dernier, 21 employés fédéraux affiliés au DOGE ont remis leur démission en signe de protestation. Ces spécialistes en technologie, anciennement membres du Service Digital américain, ont exprimé leur refus catégorique dans une lettre adressée à Susan Wiles, cheffe de cabinet de Trump.

« Nous n’utiliserons pas nos compétences technologiques pour mettre en danger les systèmes internes du gouvernement, risquer les données sensibles des Américains ou démanteler des services publics fondamentaux », ont-ils déclaré, refusant de « légitimer les actions du DOGE ».

Des licenciements par e-mail anonyme

Les signataires de cette lettre, qui ont gardé l’anonymat, révèlent des pratiques pour le moins surprenantes : un tiers de l’agence aurait été licencié via un simple e-mail anonyme. « Les actions du DOGE (renvoi d’experts techniques, mauvaise gestion de données sensibles et sabotage de systèmes fondamentaux) sont en contradiction avec sa mission annoncée », ont-ils souligné.

Mais le patron de Tesla ne s’arrête pas là. Il a également envoyé des messages électroniques aux employés de plusieurs organismes fédéraux, dont la NASA et le FBI, pour les interroger sur leurs tâches accomplies durant la semaine précédente. L’objet de ces e-mails était simple : « Qu’avez-vous fait la semaine dernière? » Selon lui, l’absence de réponse signifierait que le poste est superflu.

Face à cette initiative, la NASA a conseillé à ses 17 000 employés d’ignorer ces messages jusqu’à nouvel ordre, afin de ne pas divulguer d’informations confidentielles « à des destinataires inconnus ». Le FBI et le Pentagone ont adopté une position similaire.

Alors que Tesla révolutionne l’industrie automobile avec ses véhicules électriques, son dirigeant continue de bousculer les codes managériaux traditionnels. Reste à voir si cette approche radicale trouvera un écho favorable dans le monde de l’entreprise ou si elle restera une excentricité de plus dans le parcours du milliardaire. (Vu les démissions en cours, la réponse semble déjà se dessiner…)