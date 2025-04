Elon Musk et son implication politique : quelles répercussions pour Tesla ?

Le patron de Tesla s’implique de plus en plus dans la sphère politique américaine, avec des conséquences notables pour le constructeur automobile. Sa récente donation de près de 18 millions d’euros pour soutenir un candidat à la Cour Suprême du Wisconsin illustre cette tendance qui ne laisse pas indifférent le monde automobile.

Le 1er avril dernier, le milliardaire a fait un don massif à la campagne pour les élections à la Cour Suprême du Wisconsin. Cette somme colossale s’inscrit dans une démarche plus large de soutien au parti républicain par le PDG de Tesla.

Lors d’un événement public, le magnat de la tech a expliqué l’importance stratégique de ces élections, liée selon lui à la redéfinition des districts électoraux qui pourrait influencer la représentation politique de l’État. Son engagement s’est même manifesté par une promesse étonnante sur son réseau social : offrir personnellement des chèques d’un montant équivalent à 920 000 euros à des électeurs ayant voté pour les républicains.

Cette proximité avec les milieux conservateurs semble s’être renforcée ces derniers mois, allant jusqu’à intégrer Elon Musk dans certaines équipes de travail de la nouvelle administration américaine.

Cette alliance n’a pas été sans effet pour le constructeur de voitures électriques. Si les actions de Tesla ont connu une hausse initiale, la tendance s’est inversée progressivement. Les titres ont chuté significativement, perdant presque la moitié de leur valeur par rapport au pic historique atteint en décembre dernier.

Face à cette situation, des soutiens se sont manifestés. Un geste symbolique a même été fait avec l’achat d’une Tesla Model S rouge par l’administration américaine, lors d’une visite médiatisée à la Maison Blanche qui ressemblait fort à une opération de communication pour la marque.

(Je me demande si ce genre de mélange entre politique et business est vraiment sain pour l’avenir d’une entreprise aussi innovante que Tesla… mais bon, qui suis-je pour juger?)

Dans ce contexte politique tendu, Tesla fait face à des actes hostiles. La marque a subi des agressions diverses, incluant des incendies criminels, des dégradations de véhicules et même des tirs contre des concessions.

Cette situation a pris une telle ampleur que les autorités fédérales ont qualifié ces actes de « terrorisme intérieur« , lançant des investigations approfondies pour y mettre fin.

Le patron de Tesla a réagi avec une certaine mesure face à cette vague d’hostilité : « J’ai été vraiment surpris par ce niveau de haine et de violence. Tesla est une entreprise pacifique, nous n’avons jamais rien fait de nuisible. »

The FBI has been investigating the increase in violent activity toward Tesla, and over the last few days, we have taken additional steps to crack down and coordinate our response.

This is domestic terrorism. Those responsible will be pursued, caught, and brought to justice. https://t.co/U4VYh8XEve

— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) March 24, 2025