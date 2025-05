Elon Musk et sa vision apocalyptique: Mars comme seule planche de salut pour l’humanité

Récemment, lors d’une interview, Elon Musk a exprimé une vision pour le moins alarmiste concernant l’avenir de notre planète. Le milliardaire à la tête de Tesla et SpaceX a affirmé sans détour que la vie sur Terre était condamnée à disparaître à cause du Soleil. Cette déclaration s’inscrit dans sa stratégie de promotion des voyages interplanétaires et de la colonisation de Mars.

Les sorties médiatiques du patron de Tesla ne passent jamais inaperçues. Depuis qu’il a fait l’acquisition de X (ex-Twitter), ses prises de position sont devenues encore plus visibles. Sa dernière révélation apocalyptique s’appuie sur un fait scientifique avéré, mais dont l’échéance est si lointaine qu’on peut se demander pourquoi il en fait une telle priorité maintenant.

La fin du monde selon Elon Musk

Les astrophysiciens s’accordent à dire que dans plusieurs milliards d’années, notre Soleil se transformera en géante rouge, englobant et détruisant les planètes les plus proches, dont notre Terre. Ce phénomène, bien que certain, reste extrêmement éloigné de notre époque. Pourtant, Elon Musk en parle comme d’une menace imminente justifiant des actions concrètes dès aujourd’hui.

« Mars représente une assurance-vie pour l’ensemble du vivant », a-t-il déclaré lors de son intervention sur Fox News. « À terme, toute forme de vie sur Terre sera anéantie par le Soleil, c’est pourquoi nous devons devenir une civilisation multi-planétaire, car la Terre finira carbonisée. »

Cette vision catastrophiste vient-elle d’une réelle préoccupation pour l’avenir de l’humanité ou sert-elle les intérêts économiques de ses entreprises? La question mérite d’être posée. (Franchement, entre nous, ça tombe bien que celui qui nous alerte sur ce danger soit aussi celui qui vend la solution, non?)

Starbase: la ville-tremplin vers Mars

En attendant de pouvoir envoyer des humains sur la planète rouge, SpaceX a déjà créé une base terrestre impressionnante au Texas. Starbase, c’est son nom, n’est pas qu’un simple centre de lancement de fusées – c’est une véritable ville qui a vu le jour suite à un vote largement favorable (212 voix contre 6).

Cette municipalité texane a été conçue pour faciliter les avancées technologiques nécessaires aux voyages interplanétaires, tout en simplifiant les procédures de lancement des fusées. L’autonomie administrative y est totale, permettant à l’entreprise d’avancer à son rythme sans dépendre d’autres instances gouvernementales.

La gouvernance de cette ville est assurée par un triumvirat entièrement lié à SpaceX :

Bobby Peden , vice-président des tests et lancements chez SpaceX, qui occupe le poste de maire

, vice-président des tests et lancements chez SpaceX, qui occupe le poste de maire Jenna Petrzelka , ancienne responsable des opérations d’ingénierie

, ancienne responsable des opérations d’ingénierie Jordan Buss, directeur de la sécurité et de la santé environnementale

La création de cette ville-entreprise illustre la démarche globale d’Elon Musk : contrôler l’intégralité de la chaîne de valeur, de la conception jusqu’à l’administration du territoire où les technologies sont développées. Cette approche rappelle celle adoptée pour Tesla, où l’intégration verticale est poussée à l’extrême.

Un projet colossal qui avance pas à pas

Fin 2024, Kathryn Lueders, directrice générale de Starbase et ancienne responsable des vols habités à la NASA, a communiqué aux autorités que le nouveau statut de la ville permet une plus grande flexibilité pour les développements techniques et urbanistiques liés au projet de colonisation martienne.

Pour atteindre l’objectif ambitieux de transformer Mars en une colonie terrienne – même temporaire puisque l’objectif final serait d’en faire le nouvel habitat de l’espèce humaine quand le Soleil détruira la Terre – le contrôle administratif et la planification urbaine sont aussi importants que les avancées technologiques.

À cela, Elon Musk ajoute qu’il est nécessaire d’avoir « une vision commune sur la direction à prendre, lorsque le destin de la vie telle que nous la connaissons changera à jamais ». Des mots forts qui sonnent comme un appel à ralliement pour son projet de colonisation martienne.

Le vaisseau du futur

Starship, la fusée développée par SpaceX, est au cœur de cette ambition cosmique. Ce lanceur géant est conçu pour transporter à la fois du matériel et des humains vers Mars. Avec ses 120 mètres de hauteur et sa capacité à emporter jusqu’à 100 tonnes de charge utile, Starship représente le vecteur indispensable pour établir une présence humaine durable sur la planète rouge.

Les tests de ce vaisseau se succèdent, avec des résultats variables mais progressifs. L’objectif d’Elon Musk est de rendre ces voyages interplanétaires aussi courants et fiables que des vols long-courriers sur Terre. Un défi titanesque qui nécessitera des dizaines de milliards d’euros d’investissement et des années de développement.

Vous vous demandez sûrement combien coûterait un billet pour Mars? Selon les estimations initiales d’Elon Musk, le prix pourrait descendre à terme aux alentours de 500 000 euros par personne. Une somme colossale pour le commun des mortels, mais qui reste moins élevée que les premiers chiffres avancés qui dépassaient largement le million d’euros.

Vision prophétique ou stratégie commerciale?

Face à ces déclarations apocalyptiques et ces projets grandioses, on peut légitimement s’interroger sur les véritables motivations du milliardaire. Sa vision de l’avenir est-elle guidée par une authentique préoccupation pour la survie de l’humanité ou s’agit-il d’une stratégie marketing brillante pour justifier des investissements massifs dans ses entreprises?

Imaginons un instant le poids économique et l’influence politique qu’aurait l’unique entreprise capable de transporter l’humanité vers un autre monde en cas de catastrophe. Ce serait une position de pouvoir sans précédent dans l’histoire.

Que l’on adhère ou non à cette vision du futur, force est de constater qu’Elon Musk a transformé le secteur spatial en le rendant à nouveau captivant pour le grand public. Ses fusées réutilisables ont déjà révolutionné l’accès à l’orbite terrestre, et son acharnement à vouloir faire de l’humanité une espèce multi-planétaire pousse l’innovation technologique dans des directions nouvelles.

Alors, visionnaire ou businessman ? Probablement un mélange des deux. Une chose est sûre : le chemin vers Mars est encore long, mais avec la détermination d’Elon Musk, la planète rouge n’a jamais semblé aussi proche.