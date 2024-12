Ebro S700 : le SUV espagnol qui défie les modèles coréens

Ce que vous devez retenir La marque espagnole Ebro fait un retour fracassant avec son nouveau modèle, le SUV S700, qui promet de rivaliser avec les géants coréens dans le secteur automobile.

le renouveau d’une marque légendaire



Le monde de l’automobile en Espagne est en effervescence avec la résurgence d’une marque autrefois oubliée : Ebro. Ce constructeur automobile, désormais soutenu par des partenaires chinois, relance sa production dans la Zone Franche de Barcelone, sur le site de l’ancienne usine Nissan. Les premières unités du SUV Ebro S700 sont déjà prêtes à quitter les chaînes de montage.

Ebro n’en est pas à son coup d’essai. Il y a un peu plus d’un an, la société avait annoncé son retour avec une pick-up qui semble pour l’instant mise en veilleuse. Récemment, deux nouveaux modèles de SUV ont été dévoilés : le S700 et son grand frère, le S800. C’est le premier qui entre en production cette semaine grâce à l’assemblage de kits provenant de Chine.

un design moderne et élégant



L’Ebro S700 se distingue par ses dimensions compactes : une longueur de 4 513 mm, une largeur de 1 862 mm et une hauteur de 1 695 mm. Son design extérieur se caractérise par une esthétique épurée et moderne, dominée par un bouclier avant caréné orné d’un motif ponctuel sur fond noir. Le pare-chocs musclé et les phares imposants ajoutent une touche dynamique à son allure.

L’intérieur du S700 ne manque pas d’impressionner non plus grâce à l’intégration harmonieuse de deux écrans de 12,3 pouces chacun; l’un dédié au tableau de bord et l’autre au système multimédia compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. D’autres éléments notables comprennent un éclairage ambiant sophistiqué ainsi qu’un toit panoramique offrant une vue imprenable sur le ciel.

une offre mécanique diversifiée



Sous le capot du S700 se cachent deux options mécaniques distinctes pour répondre aux attentes variées des automobilistes d’aujourd’hui. La première version propose un moteur essence classique : un 1.6 TGDI DCT délivrant une puissance respectable de 150 chevaux ainsi qu’un couple maximal impressionnant atteignant jusqu’à 275 Nm.

Pour ceux préférant opter pour davantage d’écologie sans compromettre leurs performances routières habituelles, il existe également une variante hybride rechargeable dotée notamment d’un bloc moteur centralisé autour du modèle thermique renommé comme étant celui-ci-ci:1 .5 TGDI DHT . Celui-ci conjugue harmonieusement puissance (347 ch) & couple (525 Nm) tout en garantissant environ 80 km autonomie purement électrique !

sûreté renforcée & projets futurs



Difficile aujourd’hui parler voitures sportives sans mentionner sécurité accrue embarquée! Sur cet aspect-là , pas question faire compromis chez Ebro ; la liste équipements inclut six airbags , assistance freinage , régulateur vitesse adaptable (ACC), maintien voie active (LKA), avertisseur collision avant (FCW), freinage urgence automatique(AEB) etc…

Prochainement rejoindra production grand frère -l’Eb roS800-suivant même procédé fabrication; quant troisième membre famille future -l’Eb roS400-prendra forme compact accessible dès été2025!

vers un futur ambitieux pour ebro



Avec sa nouvelle gamme innovante comprenant notamment ces deux modèles emblématiques annoncés bientôt disponibles marché français , aucun doute possible:la renaissance spectaculaire entreprise espagnole promet s’imposer comme figure incontournable secteur concurrentiel globalisé! Ne reste plus qu’à attendre voir impact réel cette offensive audacieuse face concurrence féroce asiatique…