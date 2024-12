Duel hivernal : BMW M3 Touring contre Audi RS4 Avant sur la neige

Ce que vous devez retenir La bataille des breaks survitaminésSur le papier, la BMW M3 Touring affiche 510 chevaux, lui donnant un léger avantage face aux 450 chevaux de l’Audi RS4 Avant.

La BMW M3 Touring séduira les conducteurs cherchant des sensations plus vives et un caractère plus joueur, tandis que l’Audi RS4 Avant convaincra ceux privilégiant l’efficacité pure et la facilité d’utilisation.

après avoir conduit ces deux monstres sur la neige, je dois avouer que le choix entre les deux relève plus de la préférence personnelle que de la pure performance.

L’hiver est la saison idéale pour mettre à l’épreuve les breaks sportifs allemands les plus performants du marché. Dans ce face-à-face spectaculaire, nous analysons les performances de deux monstres de puissance : la BMW M3 Touring et l’Audi RS4 Avant. Un duel qui met en lumière les différences entre les systèmes de transmission intégrale xDrive et Quattro.

La bataille des breaks survitaminés

Sur le papier, la BMW M3 Touring affiche 510 chevaux, lui donnant un léger avantage face aux 450 chevaux de l’Audi RS4 Avant. Les deux véhicules sont chaussés de pneumatiques hiver Pirelli P-Zero identiques en 275/35-19, garantissant une base de comparaison équitable. La M3 Touring pèse 1 865 kg contre 1 790 kg pour la RS4 Avant. Cette différence de masse, souvent perçue comme un handicap, peut paradoxalement s’avérer bénéfique sur surfaces glissantes.

Les conditions du test

Les essais se sont déroulés sur un circuit enneigé, permettant d’évaluer trois aspects fondamentaux : l’accélération pure, le comportement dynamique et la motricité. Chaque voiture a été testée selon trois modes de conduite : normal avec tous les systèmes d’aide activés, sport avec interventions électroniques réduites, et le mode le plus extrême sans assistance.

Résultats des accélérations

En mode normal, la M3 Touring prend légèrement l’avantage grâce à sa puissance supérieure. Le mode sport révèle la supériorité du système Quattro de l’Audi, offrant une meilleure exploitation de la puissance. Sans assistance électronique, les deux véhicules peinent à transmettre leur puissance, multipliant les pertes d’adhérence.

Comportement dynamique

La BMW M3 Touring se montre plus joueuse, avec une tendance au survirage contrôlé qui ravira les amateurs de sensations fortes. Son caractère plus vif nécessite une attention particulière du conducteur. L’Audi RS4 Avant privilégie la précision et l’efficacité, son système Quattro permettant des trajectoires plus propres et une conduite plus sereine sur la neige.

Un match plus serré qu’il n’y paraît

Malgré leurs approches techniques différentes (propulsion à transmission intégrale variable pour BMW contre transmission intégrale permanente pour Audi), les chronos s’avèrent étonnamment proches. Les deux breaks affichent des temps au tour quasi identiques, démontrant que chaque philosophie a ses mérites.

Le verdict

Ce duel hivernal ne désigne pas de vainqueur absolu. La BMW M3 Touring séduira les conducteurs cherchant des sensations plus vives et un caractère plus joueur, tandis que l’Audi RS4 Avant convaincra ceux privilégiant l’efficacité pure et la facilité d’utilisation. Prix de base en France : 111 950 € pour la M3 Touring, 104 800 € pour la RS4 Avant.

(Une note personnelle : après avoir conduit ces deux monstres sur la neige, je dois avouer que le choix entre les deux relève plus de la préférence personnelle que de la pure performance. C’est un peu comme choisir entre un expresso serré et un café allongé – les deux sont excellents, mais chacun a sa propre signature.)