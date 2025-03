DS 7 : Le SUV familial premium français avec moteur 1.5 Diesel offrant jusqu’à 1 000 km d’autonomie

À la recherche d’un SUV luxueux de taille moyenne doté d’un moteur diesel de faible cylindrée alliant performance et coûts d’utilisation maîtrisés ? La DS 7 s’impose comme une réponse évidente sur le marché français des véhicules haut de gamme, avec des atouts significatifs pour les conducteurs privilégiant l’autonomie et l’élégance à la française.

Un moteur diesel efficient dans un monde en transition

Malgré l’essor des motorisations alternatives sur le marché automobile actuel – essence, GPL, hybrides, hybrides rechargeables et électriques – le diesel continue d’offrir des avantages concrets pour certains profils d’utilisateurs. La DS 7 1.5 BlueHDi se positionne astucieusement dans ce segment avec une proposition particulièrement efficiente.

Pour les automobilistes recherchant sobriété énergétique et grande autonomie, la motorisation diesel reste une solution incontournable. Ce constat s’impose naturellement à l’examen des caractéristiques techniques de la DS 7 équipée du bloc diesel BlueHDi 1,5 litre dans sa version optimisée. Il convient de souligner qu’il existe peu de SUV premium de ce gabarit proposant un moteur diesel de cette cylindrée sur le marché français, avec les avantages que cela implique sur les frais fixes annuels, notamment le malus écologique et la taxe sur les véhicules de société.

Une mécanique raffinée au service de l’efficience

Le moteur 4 cylindres 1.5 BlueHDi se distingue par ses caractéristiques de fonctionnement sophistiquées. Équipé d’une turbine à géométrie variable Garrett, il développe 130 chevaux et un couple généreux de 300 Nm disponible dès 1 750 tr/min, garantissant une belle vivacité au SUV français de segment D. Cette motorisation s’associe exclusivement à une boîte automatique à huit rapports reconnue pour ses passages de vitesses rapides et son fonctionnement fluide, avec possibilité de changement manuel via les palettes situées derrière le volant.

Selon les données du constructeur, la consommation moyenne en cycle mixte WLTP ne dépasse pas 5,5 litres aux 100 km. Combinée au réservoir de 55 litres, cette sobriété propulse l’autonomie maximale de la voiture à près de 1 000 kilomètres – un argument massue pour les grands rouleurs et voyageurs longue distance qui sillonnent l’Hexagone ou parcourent l’Europe.

L’art du confort à la française

Au-delà de l’impressionnante autonomie offerte par sa version diesel, la DS 7 se démarque par le confort exceptionnel, l’espace généreux et l’insonorisation remarquable qu’elle procure à ses occupants. L’habitacle raffiné, richement équipé, témoigne du savoir-faire français en matière de luxe automobile avec une attention particulière portée aux matériaux et aux finitions. La présence du coffre spacieux de 555 litres (extensible à plus de 1 750 litres banquette rabattue) renforce sa polyvalence familiale.

La DS 7 se distingue également par son design extérieur distinctif, fidèle à l’identité stylistique avant-gardiste de la marque française. Les signatures lumineuses caractéristiques, la calandre hexagonale et les nombreux détails chromés affirment une personnalité forte sur la route, tandis que les jantes diamantées disponibles en plusieurs dimensions (jusqu’à 20 pouces) renforcent son caractère premium. Cette esthétique soignée, associée à des coûts d’utilisation maîtrisés grâce à sa motorisation diesel efficiente, constitue une proposition rare dans l’univers des SUV premium de taille moyenne.

Une gamme structurée pour répondre aux attentes françaises

La gamme de la DS 7 1.5 BlueHDi s’articule autour de trois niveaux de finition : Pallas, Edition France et Etoile. La finition Pallas, déjà très complète, inclut une multitude d’équipements de confort, de sécurité et de connectivité. Parmi les équipements notables figurent la navigation connectée avec écran tactile 12 pouces, les sièges avant chauffants, l’accès et démarrage mains libres, ainsi que les aides à la conduite comme le régulateur de vitesse adaptatif et le système de surveillance d’angle mort.

La finition intermédiaire Edition France ajoute des éléments distinctifs comme la suspension pilotée DS Active Scan qui analyse la route pour adapter la suspension en temps réel, les projecteurs DS Matrix LED Vision pour un éclairage intelligent, et la sellerie cuir Nappa avec sièges avant massants. Au sommet de la gamme, la finition Etoile représente l’excellence française avec des équipements exclusifs comme le toit ouvrant panoramique, la conduite semi-autonome de niveau 2, l’affichage tête haute et la vision nocturne qui détecte les piétons et animaux dans l’obscurité. Le système audio premium Focal Electra avec 14 haut-parleurs complète cette expérience luxueuse typiquement française.