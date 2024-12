DS 7 : le SUV familial de luxe avec moteur diesel 1,5 litre et autonomie de 1 000 km

Ce que vous devez retenir Avec son design élégant et sa technologie avancée, le DS 7 se positionne comme un choix incontournable pour les familles en quête d’un SUV de luxe performant et économique.

Avec son design élégant et sa technologie avancée, le DS 7 se positionne comme un choix incontournable pour les familles en quête d’un SUV de luxe performant et économique.

Un moteur diesel à la pointe de l’efficacité

Le DS 7 est équipé d’un moteur diesel BlueHDi de 1,5 litre, qui développe une puissance impressionnante de *130 chevaux* et un couple maximal de *300 Nm* dès *1 750 tr/min*. Ce moteur quatre cylindres est doté d’une turbine à géométrie variable Garrett, garantissant des performances dynamiques sans compromettre l’efficacité énergétique. Associé à une boîte automatique à huit rapports, il assure des changements de vitesse fluides et rapides. Le dispositif permet également une conduite plus engagée grâce aux palettes situées derrière le volant pour un passage manuel des vitesses.

Ce modèle a été conçu pour répondre aux exigences des conducteurs modernes cherchant à réduire leur impact environnemental tout en bénéficiant d’une expérience de conduite agréable. Son moteur diesel se distingue par sa sobriété exemplaire en matière de consommation. En cycle mixte selon la norme WLTP, la consommation moyenne ne dépasse pas *5,5 litres/100 km*, ce qui constitue un atout majeur dans le contexte actuel où l’économie de carburant revêt une importance significative.

Une autonomie exceptionnelle pour les longs trajets

L’un des points forts du DS 7 réside dans son autonomie remarquable. Avec un réservoir d’une capacité de *55 litres*, ce SUV peut parcourir plus de *1 000 kilomètres* sans nécessité de ravitaillement. Cette caractéristique fait du DS 7 un compagnon idéal pour les longs voyages familiaux ou professionnels, minimisant ainsi les arrêts fréquents aux stations-service.

Le choix d’un moteur diesel dans cette catégorie permet non seulement d’allonger les distances parcourues entre chaque plein mais aussi de profiter d’un coût d’utilisation réduit. Malgré une concurrence croissante venant des moteurs essence, hybrides et électriques, le diesel reste pertinent grâce à ses avantages économiques tangibles pour les gros rouleurs.

Confort et raffinement au cœur du design

Derrière son allure sophistiquée se cache une cabine spacieuse où chaque détail a été pensé pour offrir confort et tranquillité aux passagers. Le DS 7 propose une expérience hautement qualitative grâce à ses matériaux luxueux et ses finitions soignées. L’intérieur bien équipé comprend un tableau de bord moderne avec un écran tactile intuitif facilitant l’accès aux nombreuses fonctionnalités du véhicule.

L’espace intérieur généreux est conçu pour accueillir confortablement toute la famille avec suffisamment de place pour les bagages dans le coffre spacieux. Les équipements supplémentaires incluent divers systèmes avancés d’aide à la conduite qui améliorent encore plus la sécurité lors des trajets quotidiens ou sur autoroute.

Des niveaux d’équipement variés adaptés à tous

Le DS 7 est proposé en plusieurs finitions : Pallas, Étoile et Saint-Exupéry sont autant d’options permettant aux acheteurs potentiels de personnaliser leur véhicule selon leurs préférences personnelles en matière de confort ou technologiquement parlant.

Dès son niveau basique, le modèle inclut déjà une gamme complète de caractéristiques axées sur le confort comme sur la sécurité active/passive ainsi qu’une connectivité sans faille via diverses interfaces numériques intégrées embarquées facilitant ainsi l’interaction homme-machine au sein même du cockpit automobile.