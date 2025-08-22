DS 7 1.5 Diesel : SUV premium automatique avec une autonomie illimitée et un nouveau prix

Ce que vous devez retenir Un équipement complet avec une élégante grille noire, un tableau de bord numérique de 12,3 pouces, un système multimédia intuitif et de nombreux dispositifs de sécurité, de quoi rassurer même la conductrice la plus prudente.

Le DS 7 1.5 Diesel fait partie des rares modèles de la catégorie des SUV premium à offrir une version diesel. Ce modèle se voit également proposé dans un nouveau niveau d’équipement qui rend son prix d’entrée plus attractif. Pour celles qui recherchent une voiture à la fois économique et élégante, le DS 7 1.5 Diesel s’impose comme une option sérieuse.

Les acheteuses potentielles peuvent désormais choisir parmi une vaste gamme de motorisations, allant des versions essence aux hybrides et électriques. Mais il ne faut pas négliger les avantages palpables des moteurs diesel, notamment en matière de consommation et d’autonomie. Après tout, si l’objectif est d’optimiser ses trajets quotidiens, le diesel demeure une solution fiable.

Le DS 7 est équipé d’un moteur diesel de 1,5 litre, un choix peu courant pour les véhicules premium de cette taille. Ce moteur, avec ses 130 chevaux et ses 300 Nm de couple atteints dès 1 750 tours/minute, assure une conduite dynamique. Le tout fonctionne en symbiose avec une boîte automatique à huit rapports, reconnue pour sa réactivité. Les passager(e)s peuvent également changer de vitesse manuellement grâce aux palettes situées derrière le volant.

En termes de consommation, le DS 7 ne dépasse pas les 5,5 litres aux 100 kilomètres selon le cycle WLTP. Son réservoir de 55 litres permet d’atteindre une autonomie maximale de plus de 1 000 kilomètres. Imaginez un trajet Paris-Marseille sans avoir à vous arrêter pour faire le plein. Cela donne une idée des économies à réaliser, surtout pour celles qui utilisent leur voiture au quotidien.

Outre son efficacité, le DS 7 se distingue par le confort qu’il offre. Son habitacle présente bien plus que de simples matériaux – c’est un espace où l’on se sent bien. L’agencement est pensé pour offrir une atmosphère paisible, essentielle pour les longs trajets. Angles arrondis, choix de couleurs harmonieuses… La cabine est une vraie invitation à la détente.

Le volume du coffre est également significatif, congru aussi bien pour les courses hebdomadaires que pour les escapades du week-end. De plus, avec la personnalisation des options, chaque conductrice peut adapter sa voiture à ses besoins, que ce soit pour les trajets professionnels ou les loisirs.

Le DS 7 est maintenant proposé avec trois niveaux d’équipement : DS 7, Pallas et Étoile. La version de base, le DS 7, introduit une réduction de prix de 2 800 euros, rendant son acquisition encore plus tentante. Les options de personnalisation disponibles au sein de chaque finition permettent à chaque acheteuse de trouver le modèle qui lui correspond.

Que trouve-t-on dans la version basique ? Un équipement complet avec une élégante grille noire, un tableau de bord numérique de 12,3 pouces, un système multimédia intuitif et de nombreux dispositifs de sécurité, de quoi rassurer même la conductrice la plus prudente. Parfait pour les trajets en ville comme pour les voyages sur autoroute.

En matière de coût, le DS 7 1.5 Diesel est tarifé à partir de 42 500 euros pour la version de base, tandis que les finitions supérieures offrent des équipements supplémentaires, comme le Pallas à 45 300 euros ou Étoile à 51 400 euros. Ce qui représente un excellent rapport qualité-prix, surtout pour un véhicule de cette gamme.

Au final, le DS 7 1.5 Diesel se positionne comme un choix pertinent pour celles qui aspirent à combiner le style, le confort et l’économie. C’est un SUV qui sait s’adapter aux exigences de la vie moderne, tout en faisant preuve d’une certaine exclusivité. Que demander de plus ?