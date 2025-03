Donald Trump affirme vouloir acquérir une Tesla mais ne pourra pas la conduire

Le président américain Donald Trump a récemment exprimé son intention d’acheter un véhicule Tesla en signe de soutien à Elon Musk, qu’il qualifie de « grand américain ». Cette déclaration intervient dans un contexte difficile pour le constructeur automobile qui fait face à une baisse significative de ses actions et de ses ventes sur les marchés internationaux, notamment en Chine et en Europe.

Un soutien présidentiel dans une période critique pour Tesla

L’annonce du président américain arrive à un moment stratégique pour la marque californienne. Les actions de Tesla ont chuté de près de 50% ces dernières semaines, un recul spectaculaire pour l’un des constructeurs automobiles les plus valorisés au monde. Cette dégringolade boursière s’accompagne d’un ralentissement notable des ventes sur plusieurs marchés clés.

En Europe, la Tesla Model Y, qui dominait les classements des véhicules électriques les plus vendus en 2023, perd progressivement du terrain face à une concurrence de plus en plus féroce. Les constructeurs européens comme Volkswagen avec sa gamme ID, ou encore des marques asiatiques comme BYD, proposent désormais des alternatives crédibles et souvent moins onéreuses. En France, le prix d’entrée d’une Tesla Model 3 s’établit actuellement autour de 42 000 euros, un tarif qui reste élevé malgré les récentes baisses de prix opérées par le constructeur.

Une mise en scène médiatique aux couleurs américaines

La déclaration de Donald Trump ne s’est pas limitée à de simples mots. Le président américain a orchestré une véritable mise en scène médiatique en apparaissant aux côtés d’Elon Musk devant une Tesla Model S de couleur rouge. Cette chorégraphie n’était pas anodine : Trump portait un costume bleu, une chemise blanche et une cravate rouge, créant ainsi un tableau aux couleurs du drapeau américain, associant visuellement la marque Tesla au patriotisme américain.

Sur son réseau social Truth, le président américain a multiplié les publications en faveur du constructeur automobile et de son dirigeant. Il a notamment accusé ce qu’il appelle « la gauche radicale » de tenter de boycotter Tesla « de manière illégale ». Trump a également qualifié la marque de « l’un des plus grands constructeurs automobiles du monde » et a affirmé que les critiques contre Tesla visaient en réalité à nuire à Elon Musk et à « tout ce qu’il représente ». Cette rhétorique s’inscrit parfaitement dans la stratégie de communication habituelle du président, qui polarise régulièrement les débats.

L’impossibilité présidentielle de prendre le volant

Malgré son enthousiasme affiché pour la marque à l’emblème du « T », Donald Trump a reconnu qu’il ne pourrait pas conduire lui-même le véhicule qu’il prévoit d’acquérir. Cette situation s’explique par un protocole de sécurité strict : aucun président américain en exercice n’est autorisé à conduire sur la voie publique. Les déplacements présidentiels sont exclusivement assurés par des chauffeurs du Secret Service, l’organisme chargé de la protection des hautes personnalités de l’État.

Cette restriction, qui peut sembler anecdotique, soulève une question intéressante sur le rapport entre Trump et l’automobile. À 78 ans, il est probable que le milliardaire n’ait pas pris le volant depuis longtemps. Comme la plupart des grands entrepreneurs et personnalités publiques de son envergure, ses déplacements s’effectuent généralement à bord de véhicules de luxe avec chauffeur. La « Beast », la limousine présidentielle blindée pesant près de 9 tonnes et équipée pour résister à des attaques, constitue désormais son mode de transport officiel.

Tesla face à des défis majeurs sur le marché mondial

Au-delà de cette anecdote présidentielle, Tesla traverse une période complexe qui pourrait redéfinir l’avenir de la marque. Pionnier et longtemps leader incontesté du segment électrique haut de gamme, le constructeur fait désormais face à une concurrence accrue. En France, les immatriculations de Tesla ont connu une baisse de régime en début d’année 2025, malgré l’attrait toujours présent pour la Model 3 restylée et le SUV Model Y.

La situation est particulièrement tendue en Chine, premier marché automobile mondial et terrain stratégique pour tous les constructeurs. Les ventes de Tesla y ont reculé face à la montée en puissance des marques locales comme BYD, Nio ou Xpeng. Ces constructeurs chinois proposent désormais des véhicules électriques technologiquement avancés, avec des autonomies impressionnantes dépassant parfois les 700 kilomètres en cycle WLTP, et à des prix très compétitifs. La gigafactory de Shanghai, qui produit environ la moitié des véhicules Tesla vendus dans le monde, tourne actuellement en dessous de sa capacité maximale, un signal préoccupant pour l’entreprise d’Elon Musk.

L’influence d’Elon Musk sur l’image de marque de Tesla

L’association publique d’Elon Musk à Donald Trump soulève également des questions sur l’impact de l’engagement politique du PDG sur l’image de sa marque. Historiquement, Tesla a séduit une clientèle plutôt sensible aux questions environnementales et généralement positionnée au centre-gauche de l’échiquier politique, particulièrement en Europe et en Californie, deux marchés cruciaux pour le constructeur.

L’engagement politique de plus en plus visible d’Elon Musk pourrait avoir des répercussions sur la perception de la marque. Certains analystes du secteur automobile suggèrent que les prises de position du milliardaire, notamment son soutien à Donald Trump, pourraient avoir contribué au recul des ventes dans certaines régions. En France, où le marché du véhicule électrique est soutenu par des bonus écologiques pouvant atteindre 4 000 euros selon les revenus du foyer, l’image de marque joue un rôle déterminant dans le choix des consommateurs, particulièrement dans le segment premium où se positionnent les véhicules Tesla.

Les perspectives d’avenir pour le constructeur californien

Malgré ces turbulences, Tesla conserve des atouts majeurs dans la course à l’électrification du parc automobile mondial. Son réseau de Superchargeurs, comptant plus de 50 000 bornes à travers le monde dont plusieurs centaines en France, reste un avantage concurrentiel significatif. L’ouverture progressive de ce réseau à d’autres marques génère de nouvelles sources de revenus tout en renforçant l’écosystème Tesla.

La marque américaine mise également sur l’innovation technologique pour maintenir son avance. Le Cybertruck, dont les premières livraisons européennes sont attendues fin 2025, représente une incursion dans le segment des pick-up électriques. Bien que ce modèle atypique à la carrosserie anguleuse en acier inoxydable puisse rencontrer des défis d’homologation en Europe en raison de ses dimensions imposantes (près de 5,7 mètres de long), il illustre la volonté de Tesla de repousser les limites du design automobile conventionnel. Le constructeur travaille également sur une plateforme de nouvelle génération qui permettrait de produire des véhicules électriques à un prix d’entrée d’environ 25 000 euros, un seuil psychologique important pour conquérir un marché de masse.

L’enjeu géopolitique des véhicules électriques

L’intérêt manifesté par Donald Trump pour Tesla s’inscrit dans un contexte plus large de rivalité technologique et industrielle entre les États-Unis et la Chine. L’automobile électrique est devenue un secteur stratégique où s’affrontent les grandes puissances économiques mondiales. L’administration Trump a mis en place des mesures protectionnistes, notamment des droits de douane pouvant atteindre 100% sur les véhicules électriques chinois importés aux États-Unis.

En Europe, et particulièrement en France, cette guerre commerciale a des implications directes. Le marché français se trouve à la croisée des chemins, entre la volonté de soutenir les constructeurs européens comme Renault et Stellantis, l’attrait des véhicules américains comme Tesla, et l’arrivée massive des marques chinoises proposant des modèles électriques à des prix défiant toute concurrence. Les décisions politiques concernant les normes d’émissions, les taxes à l’importation et les subventions à l’achat joueront un rôle déterminant dans l’évolution de ce marché en pleine transformation.