découvrez pourquoi le cupra tavascan est la star des tests euroNCAP!

Le Cupra Tavascan, un SUV électrique qui fait tourner les têtes, vient de passer avec succès les rigoureux tests de sécurité EuroNCAP. Ce modèle ambitieux espère séduire autant que son prédécesseur, le Formentor.

le design audacieux du cupra tavascan



Le Cupra Tavascan se distingue par son allure imposante et ses dimensions généreuses. Avec une longueur de 4,64 mètres, une largeur de 1,86 mètre et une hauteur de 1,60 mètre, ce SUV ne passe pas inaperçu. Sa distance entre les essieux est de 2,76 mètres, offrant un espace intérieur confortable pour tous les passagers. Le coefficient aérodynamique affiche un remarquable chiffre de 0,26, optimisant ainsi l’efficacité énergétique du véhicule.

Basée sur la plateforme MEB commune à plusieurs modèles du groupe, la Tavascan propose deux versions distinctes pour s’adapter aux besoins variés des conducteurs. La version Endurance est propulsée par un moteur arrière délivrant une puissance de 210 kW (286 chevaux), tandis que la version VZ offre une traction intégrale avec 250 kW (340 chevaux), atteignant les 100 km/h en moins de six secondes. Malgré cette puissance impressionnante, la vitesse maximale reste limitée à 180 km/h.

performances énergétiques et recharge



L’efficacité énergétique est au cœur des préoccupations du Cupra Tavascan. Dotée d’une batterie de 77 kWh, elle assure une autonomie généreuse pour les trajets quotidiens et les escapades plus longues. Pour recharger ce SUV électrique, il est possible d’utiliser une puissance de 11 kW en courant alternatif ou jusqu’à 135 kW en courant continu. Bien que certains modèles sur la même plateforme MEB permettent une charge allant jusqu’à 175 kW, le Tavascan offre déjà une recharge rapide appréciable.

Les ingénieurs ont intégré un arsenal technologique avancé qui a permis au SUV d’obtenir cinq étoiles lors des tests EuroNCAP. Ces résultats illustrent l’engagement de Cupra envers la sécurité des usagers et la protection optimale des occupants adultes (89 %) comme infantiles (86 %). Les piétons ne sont pas en reste avec un taux de protection évalué à 80 %, tandis que les systèmes de sécurité reçoivent une note respectable de 79 %.

tests euroNCAP : l’excellence en matière de sécurité



Soumis à des essais méticuleux par EuroNCAP, le Cupra Tavascan a été confronté à divers scénarios d’impact frontal et latéral ainsi qu’à des simulations impliquant des piétons. Ces tests incluent l’évaluation rigoureuse du freinage d’urgence entre véhicules et la surveillance continue du comportement des occupants grâce aux technologies embarquées telles que l’assistance au maintien dans la voie.

L’importance accordée à ces dispositifs se reflète également dans les essais où différents « impacteurs » sont utilisés pour simuler les collisions avec des piétons ou cyclistes. En effet, depuis cette année-là apparaissent aussi des scénarios spécifiques visant à prévenir les accidents liés à l’ouverture intempestive des portes face aux cyclistes arrivant par derrière.

un moteur électrique performant



Sous son capot futuriste se cache un moteur entièrement électrique qui allie performance élevée et efficacité remarquable. Les deux moteurs combinés fournissent ensemble une puissance impressionnante totale équivalente à celle mentionnée précédemment (250 kW), permettant ainsi au Tavascan d’accélérer vigoureusement jusqu’à atteindre rapidement sa vitesse cible initiale mentionnée plus haut (100 km/h) après seulement quelques secondes nécessaires pour y parvenir pleinement.

Cet engin novateur incarne véritablement toute l’expertise technologique dont est capable Cupra aujourd’hui tout en offrant aux conducteurs amateurs sensations fortes inégalées grâce notamment son train roulant sophistiqué conçu spécialement maximiser plaisir conduite sans compromettre sécurité essentielle utilisateurs finaux fidèles marque passionnés route monde entier !