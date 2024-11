Découvrez l’expérience ultime : essai exclusif de la Ferrari SF90 Stradale sur le circuit mythique de Fiorano

Nous avons pris les commandes de la Ferrari SF90 Stradale, une sportive hybride rechargeable féroce dont l’ensemble mécanique développe un total de 1 000 chevaux. Conduire un tel bolide est déjà un luxe, mais le faire sur le circuit où il a été mis au point, à Fiorano en Italie, est un privilège inestimable.

hommage à une légende



Le nom SF90 Stradale n’est pas choisi par hasard. Il célèbre le 90e anniversaire de la Scuderia Ferrari, symbole indiscutable d’excellence automobile. « Stradale » signifie « route » en italien, évoquant ainsi un véhicule conçu pour être performant aussi bien sur piste que sur route ouverte.

Ce modèle marque une première historique pour Ferrari en tant que voiture de sport hybride rechargeable. Cette avancée technologique illustre le savoir-faire inégalé du constructeur italien dans l’art de conjuguer tradition et innovation.

design époustouflant



La carrosserie du SF90 est une merveille d’ingénierie avec ses 4,71 mètres de longueur, 1,97 mètre de largeur et seulement 1,19 mètre de hauteur. Pesant 1 560 kilos grâce à l’utilisation intensive de fibre de carbone et d’alliages d’aluminium et d’acier creux, elle affiche une impressionnante relation poids-puissance de 1,57 kg/CV.

L’aérodynamisme actif est assuré par un aileron arrière mobile capable d’une charge aérodynamique allant jusqu’à 390 kg à 250 km/h. Les freins développés par Brembo incorporent des appendices aérodynamiques qui optimisent le refroidissement des plaquettes.

moteur hybride révolutionnaire



Sous le capot se trouve un moteur V8 central arrière turbo essence de 4 litres offrant 780 CV et un couple maximal de 800 Nm. À cela s’ajoutent trois moteurs électriques qui fournissent collectivement 220 CV supplémentaires pour atteindre les fameux 1 000 CV totaux.

Alimentés par une batterie lithium-ion de 7,9 kWh, ces moteurs électriques permettent au SF90 Stradale de parcourir jusqu’à 25 km en mode purement électrique. Un des moteurs électriques se loge entre la transmission et le moteur thermique alors que les deux autres propulsent chacune des roues avant, assurant ainsi une traction intégrale au véhicule.

sensationnel sur piste



La boîte automatique à double embrayage comporte huit vitesses montées sur l’essieu arrière. Elle impressionne par sa réactivité avec des temps d’engagement des embrayages mesurés à seulement 200 millisecondes.

Les performances sont tout simplement extraordinaires : une accélération fulgurante permettant d’atteindre les premiers 100 km/h en seulement 2,6 secondes et franchir la barre des 200 km/h en moins de sept secondes montre toute la puissance maitrisée par cette machine exceptionnelle.

système RAC-e innovant



L’intégration du système RAC-e permet une distribution sélective du couple moteur entre les roues avant lors des passages en courbe serrée. Le résultat? Une précision chirurgicale qui donne l’impression que la voiture est littéralement sur rails!

L’expérience conduite devient ainsi un mélange captivant entre excitation pure et maîtrise technique absolue offrant sensations uniques aux passionnés avertis comme novices curieux.

intérieur futuriste



L’habitacle ne déçoit pas non plus avec son écran incurvé panoramique haute résolution mesurant pas moins seize pouces contrôlables via commandes tactiles intuitives intégrées directement dans volant multifonction moderne incluant boutons haptiques sensibles toucher léger permettant navigation fluide menus affichés devant vous sans distraction inutile

Afin personnaliser expérience conduite selon préférences individuelles , quatre modes hybrides sélectionnables depuis manette eManettino proposent configurations adaptées besoins spécifiques chaque utilisateur: eDrive (tout électrique), Hybride (gestion automatique), Performance (puissance optimale) ou Qualify (priorisation maximale moteurs électriques).

option aset-to fiorano exclusive



Pour ceux souhaitant pousser expérience encore plus loin , option Asetto Fiorano réduit poids total environ trente kilogrammes additionnant échappement amortisseurs titane haut rendement panneaux porte carrosserie carbone pneumatiques semi-slick Michelin Pilot Sport Cup2 garantissant adhérence supérieure conditions extrêmes .

Il va sans dire posséder tel chef-d'œuvre ingénierie requiert investissement conséquent ; prix affiché dépasse largement seuil habituel voitures sports conventionnelles atteignant somme astronomique près quatre cent trente mille euros!

réflexion finale

Avec modèle tel SF90 Stradale marque italienne emblématique prouve encore pourquoi continue dominer monde automobile luxe performance repoussant limites possibilités techniques tout respectant héritage prestigieux forgé années succès légendaires courses circuit internationalement reconnu .