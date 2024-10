Découvrez les 6 endroits à éviter absolument pour placer votre routeur Wifi

Optimisez votre connexion Internet en évitant de placer votre routeur Wifi dans ces zones critiques. Une mauvaise disposition peut réduire considérablement vos performances réseau.

Près d’appareils électroniques



Le premier endroit à éviter est près d’autres appareils électroniques. Les interférences électromagnétiques peuvent perturber le signal de votre routeur, entraînant des ralentissements notables. Ces appareils incluent les micro-ondes, les téléphones sans fil et même certains équipements audio-visuels. En maintenant une distance raisonnable entre eux et votre routeur Wifi, vous pouvez améliorer la qualité et la stabilité de votre connexion.

Les interférences ne sont pas seulement causées par le fonctionnement simultané de plusieurs appareils ; l’environnement électromagnétique global joue également un rôle. Ainsi, il est conseillé de garder au moins un mètre entre votre routeur et tout appareil électronique majeur.

Derrière des murs épais ou métalliques



Les murs représentent une barrière physique majeure pour le signal Wifi. Si ces murs sont en béton ou contiennent du métal, l’impact sur le signal sera encore plus prononcé. La densité des matériaux empêche les ondes radio de passer librement, diminuant ainsi la portée et l’efficacité du réseau.

Les cloisons épaisses en plâtre ou brique constituent également un obstacle significatif.

Évitez aussi les panneaux en acier ou toute autre structure métallique à proximité immédiate du routeur.

Pour maximiser la diffusion du signal, placez le routeur dans une pièce centrale avec des murs légers si possible. Cela permettra au signal d’atteindre plus facilement chaque coin de votre domicile.

Sous le niveau du sol



Situer un routeur wifi dans une cave ou sous-sol est loin d’être idéal. Le signal Wifi fonctionne mieux lorsqu’il se propage horizontalement plutôt que verticalement. Placer le routeur dans une zone inférieure limite sa capacité à couvrir efficacement toute la maison.

Cela s’applique également aux maisons à plusieurs étages où chaque étage doit avoir son propre dispositif pour garantir une couverture uniforme. Ainsi, opter pour un positionnement stratégique à chaque niveau facilitera l’accès au réseau sans fil pour tous les appareils connectés.

À proximité d’aquariums



L’eau est connue pour absorber et affaiblir considérablement les signaux radio. En conséquence, placer un routeur près d’un aquarium peut entraîner des interruptions fréquentes et une connexion instable.

Réfléchissez bien avant de placer votre équipement Wifi non loin d’un réservoir aquatique ou même d’une fontaine intérieure volumineuse.

Pensez toujours à maintenir une distance suffisante entre ces éléments afin d’assurer que la présence de l’eau n’affecte pas négativement votre réseau domestique.

Dans un meuble fermé



Enfermer le routeur dans un placard ou tout autre espace clos est fortement déconseillé car cela limite considérablement sa capacité à émettre librement ses ondes radio.

Même si cette option semble plus esthétique pour dissimuler les câbles inesthétiques qui accompagnent souvent ces dispositifs technologiques modernes, elle entrave sérieusement leur performance globale.

Trop bas ou trop haut



L’emplacement optimal pour les antennes du routeur se situe généralement autour de 1m20 – 1m80 au-dessus du sol afin qu’elles puissent rayonner uniformément autour elles-mêmes sans rencontrer trop obstacles inutiles tels que meubles massifs obstruant chemin propagation onde hertzienne environnante…

N’oubliez pas non plus importance ajuster orientation correcte chacune leurs antennes (si amovibles bien sûr) garantir meilleure couverture possible selon configuration spécifique logement personnel ! Veillez donc toujours choisir emplacement ni trop élevé ni trop bas optimiser diffusion maximum durant utilisation quotidienne intensive même heures pointe surcharge potentiel impacte sévèrement débit général ressenti utilisateurs finaux connectés simultanément…