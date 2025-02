Découvrez les 5 atouts révolutionnaires du nouveau SUV chinois qui menace l’industrie européenne !

Ce que vous devez retenir Le constructeur chinois ne cache plus ses ambitions et passe à la vitesse supérieure avec un restylage significatif de son SUV électrique phare, tout en annonçant sa fabrication prochaine en Hongrie.

BYD franchit une étape majeure dans sa conquête du marché européen avec l’Atto 3 revisité qui sera désormais produit sur notre continent. Le constructeur chinois ne cache plus ses ambitions et passe à la vitesse supérieure avec un restylage significatif de son SUV électrique phare, tout en annonçant sa fabrication prochaine en Hongrie. Cette double stratégie – amélioration du produit et production locale – témoigne de la détermination de BYD à s’imposer durablement face aux constructeurs traditionnels sur le sol européen.

Le nouveau visage de l’Atto 3 : entre évolution et révolution

Le restylage du BYD Atto 3 ne passe pas inaperçu. Loin d’une simple retouche cosmétique, la marque chinoise a revu en profondeur plusieurs éléments clés de son SUV compact. La face avant arbore désormais une signature visuelle plus affirmée, avec des phares affinés qui s’étirent vers les ailes, donnant au véhicule une allure plus dynamique et contemporaine.

J’ai pu observer que la calandre a été repensée pour offrir une meilleure intégration des capteurs liés aux systèmes d’aide à la conduite, tout en conservant cette identité visuelle distinctive qui caractérise les modèles BYD. Les designers ont visiblement cherché à créer un équilibre entre originalité et acceptabilité pour le marché européen, souvent plus conservateur que le marché asiatique.

L’arrière du véhicule n’est pas en reste avec un hayon redessiné intégrant un bandeau lumineux qui traverse toute la largeur du SUV. Cette solution esthétique, très en vogue actuellement, renforce l’impression de modernité tout en améliorant la visibilité nocturne. Les feux à LED adoptent une signature lumineuse distinctive qui permet d’identifier immédiatement le modèle Atto 3 même dans l’obscurité.

Les jantes proposées sur cette version restylée ont également fait l’objet d’une attention particulière, avec de nouveaux designs allant de 18 à 19 pouces selon les finitions. Ces éléments contribuent à muscler la silhouette du SUV qui, malgré ses dimensions compactes (4,45 mètres de long), dégage une présence visuelle forte sur la route.

L’habitacle revisité : technologie et confort au service des utilisateurs

À l’intérieur, BYD a fait évoluer son approche sans renier ce qui fait le succès de l’Atto 3. La planche de bord conserve cette architecture originale avec des formes arrondies et des matériaux variés, mais intègre désormais des initions plus raffinées et des assemblages plus précis, répondant ainsi aux critiques formulées sur la première mouture du modèle.

Le système d’infodivertissement a été substantiellement amélioré. L’écran central rotatif, véritable signature de l’Atto 3, bénéficie d’une nouvelle interface plus intuitive et compatible avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil. La réactivité du système a été optimisée pour offrir une expérience utilisateur digne des meilleurs standards européens.

La sellerie fait également l’objet d’une attention renouvelée avec l’introduction de nouveaux matériaux, dont certains issus de sources recyclées. BYD met en avant une approche plus écologique dans le choix des matériaux utilisés à bord, en phase avec la philosophie zéro émission du véhicule. L’espace à bord reste généreux, notamment aux places arrière où les passagers bénéficient d’un espace aux jambes confortable pour un véhicule de ce gabarit.

L’isolation phonique, point parfois critiqué sur les premiers exemplaires commercialisés en Europe, a fait l’objet d’améliorations notables. Des matériaux insonorisants supplémentaires ont été ajoutés à des points stratégiques pour réduire les bruits d’air et de roulement, offrant ainsi une expérience de conduite plus sereine, particulièrement appréciable sur autoroute.

Motorisation et autonomie : des performances adaptées aux attentes européennes

Sous le capot, ou plutôt sous le plancher, le BYD Atto 3 conserve sa batterie Blade de 60,5 kWh, une technologie propriétaire qui constitue l’un des atouts majeurs du constructeur. Cette batterie LFP (Lithium Fer Phosphate) offre une densité énergétique supérieure aux solutions traditionnelles tout en garantissant une sécurité accrue face aux risques d’emballement thermique.

Le moteur électrique développant 204 ch (150 kW) et 310 Nm de couple reste inchangé, permettant au SUV d’abattre le 0 à 100 km/h en 7,3 secondes. Des performances plus que satisfaisantes pour un usage quotidien, même si elles ne placent pas l’Atto 3 parmi les véhicules électriques les plus véloces de sa catégorie.

L’autonomie WLTP reste stable autour des 420 kilomètres, une valeur qui positionne le véhicule dans la bonne moyenne du segment. En usage réel, on peut s’attendre à une autonomie d’environ 350 kilomètres en conditions mixtes, et légèrement moins sur autoroute. La capacité de charge rapide permet de récupérer 30 à 80% de batterie en une trentaine de minutes sur une borne DC de 150 kW.

Un point qui mérite d’être souligné : la pompe à chaleur est désormais proposée de série sur toutes les versions, un équipement qui améliore significativement l’efficience énergétique en conditions hivernales, permettant de préserver l’autonomie même par temps froid.

Production européenne : un changement de paradigme pour BYD

L’annonce de la production du BYD Atto 3 en Hongrie marque un tournant stratégique majeur pour le constructeur chinois. Cette décision répond à plusieurs impératifs : réduire les délais de livraison, diminuer l’empreinte carbone liée au transport des véhicules depuis la Chine, mais aussi et surtout contourner les potentielles barrières douanières qui se profilent à l’horizon européen.

L’usine hongroise, dont la construction débutera prochainement, devrait être opérationnelle d’ici fin 2025. Elle représente un investissement de plus de 800 millions d’euros et permettra la création de près de 1500 emplois directs dans la région. Sa capacité de production initiale est estimée à 150 000 véhicules par an, avec la possibilité d’une extension future.

Cette implantation en Hongrie n’est pas un hasard. Le pays offre des coûts de main-d’œuvre compétitifs tout en bénéficiant d’une position géographique centrale en Europe. De plus, la Hongrie dispose déjà d’un écosystème automobile développé, avec la présence de nombreux équipementiers et sous-traitants.

La localisation de la production pourrait également permettre à BYD d’adapter plus finement ses véhicules aux spécificités et préférences du marché européen. On peut imaginer que certains aspects du véhicule, comme les réglages de suspension ou les équipements technologiques, pourraient être ajustés pour mieux correspondre aux attentes des clients européens.

Cette stratégie de production locale s’inscrit dans une tendance plus large observée chez les constructeurs chinois, qui comprennent qu’une présence industrielle en Europe constitue un atout majeur pour s’implanter durablement sur ce marché exigeant et hautement compétitif.