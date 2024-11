Découvrez le secret bien gardé de Porsche : le prototype oublié qui a donné naissance au légendaire Carrera GT

Peu de gens connaissent l’histoire du Porsche 9R3 LMP2000, un projet ambitieux de la marque allemande pour dominer les 24 Heures du Mans. Bien que ce prototype n’ait jamais pris le départ de la célèbre course, son moteur V10 exceptionnel a trouvé une nouvelle vie dans un supercar emblématique : le Porsche Carrera GT.

le projet secret du Porsche 9R3 LMP2000



En 1998, Porsche décide de créer un véhicule de course destiné à remplacer le Porsche 911 GT1. L’objectif était clair : revenir en force aux 24 Heures du Mans en 2000 avec un prototype d’usine. Les ingénieurs optent pour une cabine ouverte et s’attèlent à des tests aérodynamiques poussés en soufflerie pour affiner le design.

Initialement, le moteur choisi était un six cylindres à plat de 3,2 litres issu du GT1 victorieux à Le Mans en 1998. Toutefois, il est rapidement apparu que ce moteur avait deux défauts majeurs : un poids excessif de 230 kilos et une puissance insuffisante. Ces limitations conduisent Porsche à explorer d’autres options.

l’adaptation audacieuse d’un moteur de Formule 1



Porsche se tourne alors vers un projet secret : un moteur V10 conçu initialement pour la Formule 1 mais jamais utilisé dans cette discipline. Ce moteur subit des modifications significatives, notamment une augmentation de sa cylindrée de 5,0 litres à 5,5 litres, afin de l’adapter au prototype prévu pour Le Mans.

Une fois les ajustements terminés, ce V10 est monté sur un châssis qui n’a jamais reçu d’appellation officielle mais qui est désigné en interne par les codes 9R3 ou LMP2000. Les pilotes Alan McNish et Bob Wolleck participent aux essais à Weissach et expriment leur satisfaction quant aux performances impressionnantes du prototype.

les raisons mystérieuses de l’abandon du projet



Cependant, malgré des essais prometteurs, le projet du Porsche 9R3 LMP2000 est abandonné après seulement deux sessions d’essais. Les raisons précises restent floues mais deux hypothèses principales sont avancées.

D’une part, Ferdinand Piëch, alors dirigeant du Groupe Volkswagen, aurait préféré éviter une concurrence interne avec l’Audi R8 LMP1. D’autre part, des ressources importantes auraient été redirigées vers le développement du Porsche Cayenne qui a vu le jour en 2002 et s’est révélé être un succès commercial crucial pour la marque.

un héritage inestimable : le Porsche Carrera GT



Néanmoins, l’histoire ne s’arrête pas là pour le moteur V10. En septembre 2000, lors d’un événement parisien spectaculaire avec Walter Röhrl au volant dans les rues de la capitale française, Porsche dévoile le premier prototype du Carrera GT.

La version finale arrive sur le marché en 2003 avec une cylindrée portée à 5,7 litres délivrant une puissance colossale de 612 chevaux et un couple impressionnant de 590 Nm. Doté d’une boîte manuelle six vitesses, ce supercar pouvait atteindre les 330 km/h et passer de zéro à cent km/h en seulement 3,9 secondes.

une icône intemporelle



Entre 2003 et 2006, seulement 1 270 exemplaires sortent des chaînes de production à Leipzig. Aujourd’hui considéré comme un classique recherché par les collectionneurs du monde entier, chaque vente aux enchères atteint des sommes astronomiques.