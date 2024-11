Découvrez le nouveau Mazda cx-60 : un suv qui fait parler de lui

Ce que vous devez retenir Le Mazda CX-60, bien que discret sur le marché, attire l’attention des amateurs de SUV premium avec ses nouvelles finitions et son design raffiné.

Le modèle conserve ainsi sa silhouette imposante mesurant 4,74 mètres de long, 1,89 mètres de large et 1,68 mètres de haut, avec un empattement généreux de 2,87 mètres.

En parallèle, le logiciel contrôlant la direction assistée ainsi que le système i-Activ AWD ont été recalibrés pour offrir une meilleure stabilité au SUV japonais lors des trajets sinueux.

le renouveau du mazda cx-60



Le Mazda CX-60 se présente avec deux nouvelles finitions qui viennent enrichir son équipement déjà bien fourni. Ce SUV s’offre également une nouvelle teinte pour sa carrosserie, ajoutant à son allure élégante. Disponible avec un moteur hybride rechargeable doté de l’étiquette CERO ainsi que deux moteurs diesel micro-hybrides possédant l’étiquette ECO, le Mazda CX-60 ne cesse d’impressionner par ses performances écologiques.

Bien qu’il ne figure pas parmi les modèles les plus vendus de la marque, ce SUV séduit les connaisseurs en quête d’un véhicule premium qui sort des sentiers battus. Loin des standards allemands, il propose une alternative séduisante pour ceux qui recherchent originalité et qualité.

une mise à jour après deux ans et demi



Avec cette première mise à jour, Mazda ne bouleverse pas le design extérieur du CX-60 mais y ajoute une nouvelle couleur beige métallisé nommée Zircon Sand. Le modèle conserve ainsi sa silhouette imposante mesurant 4,74 mètres de long, 1,89 mètres de large et 1,68 mètres de haut, avec un empattement généreux de 2,87 mètres.

Depuis son lancement sur le marché français il y a deux ans et demi, seulement 896 exemplaires ont été immatriculés cette année. Un chiffre modeste certes, mais qui n’entame en rien l’intérêt des amateurs avertis pour ce modèle atypique.

des améliorations notables à l’intérieur



L’intérieur du Mazda CX-60 reste fidèle à son design initial tout en bénéficiant d’une amélioration notable des matériaux utilisés. Deux nouvelles finitions appelées Homura Plus et Takumi Plus font leur apparition. Elles incluent des équipements tels qu’un toit ouvrant coulissant, un système audio BOSE à douze haut-parleurs, un hayon électrique avec contrôle par capteur ainsi qu’un chargeur à induction pour smartphones.

L’habitacle offre également une nouvelle sellerie en cuir Nappa noir dans la finition Homura basique. Le tableau de bord est recouvert de cuir synthétique et agrémenté de moulures métalliques qui rehaussent l’esthétique générale du véhicule.

des changements au niveau du châssis



Mazda a apporté quelques ajustements au châssis du CX-60 afin d’améliorer encore davantage le confort et la tenue de route. La géométrie des suspensions multibras avant et arrière a été revue pour combiner ressorts plus souples et amortisseurs plus fermes.

En parallèle, le logiciel contrôlant la direction assistée ainsi que le système i-Activ AWD ont été recalibrés pour offrir une meilleure stabilité au SUV japonais lors des trajets sinueux.

motorisations inchangées mais performantes



Aucun changement n’est à signaler dans la gamme des motorisations proposées pour ce modèle. La version hybride rechargeable conserve ses 327 chevaux et une autonomie électrique appréciable pouvant atteindre jusqu’à 63 kilomètres.

L’alternative diesel se décline toujours sous forme d’un moteur six cylindres en ligne associé à une boîte automatique huit rapports offrant deux niveaux possibles : soit 200 soit 254 chevaux selon vos besoins spécifiques en termes performance dynamique ou consommation carburant optimale grâce notamment technologie micro-hybride intégrée procurant label écologique ECO accordé par autorités compétentes.

