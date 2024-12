Découvrez le Chery Tiggo 7, la base du nouvel Ebro S700 assemblé à Barcelone

Ce que vous devez retenir Le Chery Tiggo 7 est un SUV chinois de 4,51 mètres de long qui sert de base au nouvel Ebro S700, un modèle récemment lancé en Espagne.

Le Chery Tiggo 7 est un SUV chinois de 4,51 mètres de long qui sert de base au nouvel Ebro S700, un modèle récemment lancé en Espagne. Disponible avec un moteur essence et une version hybride rechargeable, il offre des puissances dépassant les 300 chevaux.

Un partenariat sino-espagnol pour un modèle innovant

Cette semaine marque le début de la production de l’Ebro S700, le premier modèle commercialisé par la marque espagnole renaissante grâce à une collaboration avec le groupe chinois Chery. Bien que l’assemblage ait lieu à Barcelone, la plupart des pièces sont fabriquées en Chine avant d’être expédiées pour l’assemblage final.

L’Ebro S700 se classe dans le segment C des SUV, avec ses dimensions généreuses de 4,51 mètres de longueur, 1,86 mètre de largeur et 1,69 mètre de hauteur. Ce positionnement lui permet d’affronter des concurrents tels que le Citroën C5 Aircross et le Kia Sportage.

Un intérieur technologique et moderne

L’intérieur de l’Ebro S700 se distingue par sa modernité. À bord, on retrouve deux écrans numériques de 12,3 pouces sur le tableau de bord : l’un dédié aux instruments et l’autre au système multimédia. Ce dernier est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay pour une connectivité optimale.

Le design intérieur minimaliste met en avant ces écrans comme élément central du confort numérique offert par le véhicule. Les passagers bénéficient ainsi d’une expérience technologique hautement immersive.

Une gamme mécanique performante

L’offre mécanique du Chery Tiggo 7 comprend deux options principales. La première est un moteur essence 1.6 T-GDI DCT développant 150 chevaux avec un couple maximal de 275 Nm. Cette motorisation garantit une conduite dynamique tout en restant économique.

La seconde option est une version hybride rechargeable équipée d’un moteur 1.5 T-GDI DHT délivrant jusqu’à 347 chevaux et un couple impressionnant de 525 Nm. Elle bénéficie également du label CERO émis par la Direction Générale des Transports (DGT) espagnole grâce à son faible impact environnemental.

Chery Tiggo 7 : des similitudes frappantes avec l’Ebro S700

Tandis que l’Ebro S700 tire ses caractéristiques techniques du Chery Tiggo 7, il s’en distingue aussi par quelques différences esthétiques notables. Le Chery affiche un design frontal imposant avec une grande calandre tandis que les phares LED adoptent une signature lumineuse distincte offrant plus de dynamisme à son allure générale.

À l’intérieur, bien que les similitudes soient nombreuses entre les deux modèles, les écrans diffèrent légèrement ; celui du système multimédia sur le Tiggo mesure moins que celui proposé dans l’Ebro. Toutefois, ces deux véhicules partagent la même approche minimaliste axée sur la simplicité et l’efficacité.

Une capacité adaptée au quotidien

En matière d’espace utilitaire, le Chery Tiggo propose un coffre offrant jusqu’à 450 litres – suffisant pour répondre aux attentes quotidiennes – ce qui devrait également s’appliquer au modèle espagnol assemblé localement.

Cet aspect pratique allié aux performances mécaniques fait du Tiggo comme du futur SUV ibérique un choix pertinent pour ceux recherchant polyvalence sans compromis sur performance ni style moderne.