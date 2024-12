Découvrez le BYD Sealion 7 : le SUV électrique qui défie la concurrence avec son prix attractif

Ce que vous devez retenir Avec une longueur de 4 830 mm, le BYD Sealion 7 se distingue par son esthétique élégante, marquée par un langage de design « Ocean » qui commence à devenir familier.

Le marché européen des SUV électriques accueille un nouveau venu de taille avec le lancement du BYD Sealion 7. Ce modèle promet de bouleverser l’offre actuelle en s’imposant comme un concurrent sérieux face à d’autres véhicules emblématiques du segment.

un design sportif et moderne



Avec une longueur de 4 830 mm, le BYD Sealion 7 se distingue par son esthétique élégante, marquée par un langage de design « Ocean » qui commence à devenir familier. Son allure athlétique est renforcée par une silhouette légèrement coupé, ainsi que des phares avant distinctifs qui captivent dès le premier regard.

Ce SUV ne se contente pas d’être séduisant : il s’inscrit dans l’ère moderne en intégrant des caractéristiques innovantes qui en font un véhicule aussi agréable à voir qu’à conduire. Son profil aérodynamique témoigne d’une attention aux détails qui pourrait bien séduire les amateurs de voitures sportives recherchant une combinaison parfaite entre style et performance.

trois niveaux de finition pour tous les goûts



Le BYD Sealion 7 propose trois niveaux de finition : Comfort, Design et Excellence. Chaque version offre des équipements adaptés aux attentes variées des conducteurs européens. La finition Comfort constitue la base avec ses sièges avant chauffants et ventilés, ses sièges arrière chauffants, son accès sans clé et bien plus encore.

L’option Design introduit quelques modifications subtiles mais notables, telles que le remplacement des jantes en alliage de 19 pouces par celles de 20 pouces. Enfin, la version Excellence se distingue par ses sièges en cuir Nappa et un affichage tête haute projetant les informations directement sur le pare-brise.

systèmes avancés d’aide à la conduite



Le Sealion 7 est équipé de nombreux systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) qui offrent une expérience sécurisée et connectée. Parmi ces fonctionnalités figurent une caméra à 360 degrés, un régulateur de vitesse adaptatif et une reconnaissance des panneaux de signalisation.

Pour renforcer la sécurité du conducteur, le véhicule dispose également d’alertes telles que la détection des angles morts ou encore l’avertissement de collision frontale et arrière. Des systèmes supplémentaires comme l’alerte de fatigue du conducteur viennent compléter cet ensemble technologique impressionnant.

performances mécaniques robustes



Sous le capot, deux motorisations principales sont proposées. La version d’entrée Comfort est dotée d’un moteur unique délivrant 313 chevaux avec propulsion arrière. Les versions Design AWD et Excellence AWD bénéficient quant à elles d’une transmission intégrale grâce à un second moteur produisant 217 chevaux sur l’essieu arrière pour atteindre une puissance combinée impressionnante de 530 chevaux.

Cet ensemble permet au Sealion 7 d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes tout en atteignant une vitesse maximale respectable de 215 km/h — assez pour satisfaire ceux qui recherchent sensations fortes et efficacité énergétique.

autonomie satisfaisante grâce aux batteries avancées



L’autonomie constitue souvent un critère déterminant dans le choix d’un véhicule électrique ; ici encore BYD répond présent avec plusieurs options adaptées aux besoins diversifiés des conducteurs modernes.

Les modèles Comfort et Design AWD embarquent une batterie Blade Battery ayant respectivement une capacité utile allant jusqu’à environ82 kWh offrant ainsi distances parcourues homologuées variant entre456 km (Design) jusqu’à482 km (Comfort). Quant au modèle haut-de-gammeExcellence AWD sa batterie91 kWh assure autonomie étendue502 kilomètres.

recharge rapide simplifiée



Toutes versions peuvent être rechargées via prise triphasée courant alternatif11 kW mais c’est surtout lors utilisation borne rapide courant continu où performances impressionnantes révèlent vraiment : Comfort /Design acceptent puissance150 kW permettant passer état charge10% ->80% seulement32 minutes tandis qu’ excellence supporte230kW atteignant même résultat24 minutes chrono!

Dès maintenant disponible partir39.780 € ce modèle promet combiner élégance modernité technologies sécurité haute performance faire forte impression sur marché européen passionnés automobiles électriques sportives attendent déjà découvrir conduite unique qu’il offre!