Découvrez l’abarth 600e : le compact sportif électrique qui va vous surprendre

La nouvelle Abarth 600e marque un tournant dans l’univers des véhicules électriques sportifs. Loin d’être une simple version électrifiée, elle promet de bouleverser notre perception des voitures de sport compactes. Qu’en est-il réellement ? Nous avons mené l’enquête sur route et sur circuit.

une entrée remarquée dans l’électrique



Abarth se lance avec audace dans le monde des voitures électriques avec son modèle 600e, le plus puissant jamais produit par la marque italienne. Après le succès du 500e, ce nouveau modèle entend bien marquer les esprits. Disponible en deux versions, la Turismo de 240 chevaux et la Scorpionissima de 280 chevaux, cette dernière se distingue par sa production limitée à seulement 1 949 exemplaires.

Le moteur électrique avant conserve un couple impressionnant de 345 Nm pour chaque version. L’accélération de ce bolide ne laisse pas indifférent : la Scorpionissima atteint les 100 km/h en seulement 5,85 secondes tandis que la Turismo réalise cet exploit en 6,24 secondes. Sa batterie de 54 kWh offre une autonomie combinée WLTP de 334 km.

un design et une technique soignés



L’Abarth 600e se différencie nettement du Fiat sur lequel elle est basée grâce à une conception technique rigoureuse signée Stellantis Motorsport. Les freins Alcon avec étriers à quatre pistons et le différentiel à glissement limité Torsen améliorent son comportement dynamique. Son allure sportive est également mise en valeur par des éléments visuels rétro séduisants.

Le coloris Hypnotic Purple métallisé, exclusif à la Scorpionissima, attire immédiatement le regard. Le design extérieur évoque subtilement l’histoire d’Abarth avec un avant rappelant le « Cassettone » de l’Abarth 850 TC. Des jantes diamantées de 20 pouces et un aileron carré complètent ce look audacieux.

intérieur et technologie embarquée



À l’intérieur, l’influence du Fiat est perceptible mais sublimée par des matériaux nobles comme l’Alcantara et des tons sombres qui dominent l’habitacle. Le volant sportif et les sièges Sabelt garantissent confort et maintien lors des accélérations soutenues.

Côté technologie, deux écrans dominent : un tableau de bord numérique de 7 pouces et un système d’info-divertissement central de 10,25 pouces aux graphismes modernisés affichant les performances du véhicule comme les forces G ou le flux énergétique. La version Scorpionissima offre également une fonction sonore extérieure qui peut être activée pour rappeler vaguement les bruits d’un moteur traditionnel au ralenti.

comportement sur route et circuit



L’essai sur route urbaine montre que l’Abarth peut sembler sage en mode Turismo avec une suspension souple offrant un confort appréciable sans trop transmettre les sensations au volant. En revanche, c’est sur circuit que la voiture révèle tout son potentiel sportif.

Avec ses modes dynamiques comme le Scorpion Track, elle délivre toute sa puissance avec une direction plus ferme et précise. Grâce à son centre de gravité bas et son différentiel performant, elle se montre agile dans les virages serrés malgré ses 1 625 kg.

prix compétitifs face à la concurrence



L’Abarth 600e est proposée à partir de 45 000 euros pour la version Turismo sans aides ni remises, tandis que la Scorpionissima démarre à partir de 49 000 euros. Ce tarif pourrait devenir encore plus attractif si des aides gouvernementales étaient appliquées.

Face aux concurrents tels que le Mini Aceman John Cooper Works ou le Cupra Born VZ qui offrent respectivement jusqu’à 355 km et 591 km d’autonomie pour des puissances similaires mais à des prix légèrement plus élevés, l’Abarth tire son épingle du jeu par sa personnalité unique et ses performances électrisantes.