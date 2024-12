Découvrez la nouvelle Seat León e-Hybrid 2024 : une efficacité époustouflante et un design captivant

Ce que vous devez retenir Le moteur combine un quatre cylindres essence de 1,5 litre délivrant 150 chevaux avec un moteur électrique de 115 chevaux pour offrir une puissance combinée de 204 chevaux et un couple impressionnant de 350 Nm.

La Seat León célèbre son 25e anniversaire avec une version hybride rechargeable qui promet une autonomie électrique de plus de 100 km. Un modèle qui allie tradition et innovation pour séduire les amateurs de voitures sportives.

Un quart de siècle d’histoire

Lancée en 1999, la Seat León s’est rapidement imposée sur les routes françaises grâce à son caractère sportif et sa fiabilité. Ce modèle compact a su évoluer au fil des années tout en préservant son ADN, séduisant ainsi un large public. En 2024, la marque espagnole poursuit son aventure avec une édition spéciale pour célébrer ses 25 ans, marquant l’occasion avec le modèle hybride rechargeable le plus efficace à ce jour.

La première génération du véhicule a été introduite comme une version hatchback du Toledo, bénéficiant d’un design signé par Giorgetto Giugiaro. Avec plus de 534 800 unités vendues entre 1999 et 2005, elle a rapidement conquis le marché. Les générations suivantes ont continué sur cette lancée avec des ventes atteignant respectivement 675 900 et 1 056 600 unités jusqu’en 2020.

Design préservé mais modernisé

Bien que la version actuelle ait été lancée il y a quatre ans, Seat a choisi de maintenir son design intemporel pour cette mise à jour. La ligne actuelle reste l’une des principales raisons d’achat selon les études menées par la marque. Un détail particulier distingue néanmoins cette édition : l’inscription ‘Aniversary/Limited Edition’ sur le pilier B, soulignant son statut spécial.

Le modèle se décline en deux finitions principales : Style et FR. La finition FR se démarque par des détails esthétiques comme des touches grises élégantes sur la carrosserie et des jantes de 18 pouces. De plus, cette version hybride rechargeable intègre des phares Matrix LED de série, offrant une visibilité optimale tout en ajoutant une touche moderne au véhicule.

Intérieur technologique et confortable

L’intérieur du modèle conserve un caractère familier avec un espace généreux pour tous les passagers et un confort indéniable. Le design n’a pas changé drastiquement mais l’accent a été mis sur les améliorations technologiques telles qu’un tableau de bord Digital Cockpit amélioré de 10,25 pouces qui gagne en lisibilité malgré quelques icônes encore petites.

L’écran central peut atteindre jusqu’à 12,9 pouces (10,4 pouces dans la finition Style) intégrant des commandes tactiles rétro-éclairées pour le climatiseur et le volume sonore. Bien que réactif, il pourrait gagner en fluidité par rapport aux standards actuels du marché automobile.

Performance électrique impressionnante

L’innovation majeure réside dans la motorisation hybride rechargeable du modèle actualisé. Le moteur combine un quatre cylindres essence de 1,5 litre délivrant 150 chevaux avec un moteur électrique de 115 chevaux pour offrir une puissance combinée de 204 chevaux et un couple impressionnant de 350 Nm.

Cet ensemble est alimenté par une nouvelle batterie d’une capacité nette de 19,7 kWh permettant d’atteindre une autonomie électrique WLTP allant jusqu’à 133 km. La recharge rapide est aussi au rendez-vous avec une capacité AC jusqu’à 11 kW ou DC jusqu’à 50 kW permettant un passage rapide du niveau de charge de la batterie entre certaines plages définies.

Expérience de conduite complète

Mise à l’épreuve sur les routes variées autour de Lyon, la Seat León e-Hybrid révèle rapidement ses qualités déjà bien connues des versions précédentes mais avec quelques améliorations notables. La qualité d’amortissement reste excellente assurant une conduite agréable tant en milieu urbain que sur route ouverte.

Avec le système DCC (Dynamic Chassis Control), il est possible d’adapter le ressenti selon ses préférences personnelles même si cela peut ne pas être nécessaire compte tenu du confort offert par défaut grâce aux modes prédéfinis tels que Comfort ou Sport permettant chacun différents niveaux d’engagement lors du pilotage.

Efficacité énergétique remarquable

L’objectif principal d’un PHEV étant d’offrir des consommations réduites tout en maintenant un plaisir au volant intacte ; après plusieurs heures passées derrière celui-ci dans divers environnements urbains/routiers ; nous avons relevé respectivement environ 2,1 litres/100 km, accompagné d’une consommation électrique moyenne fixée autour de seulement 13 kWh/100km.

Ce résultat démontre clairement l’efficacité énergétique marquante de cet hybride rechargeable nouvelle génération , susceptible donc satisfaire attentes même utilisateurs exigeants quant aspect durable écologiquement parlant tarification attractive incitatives fiscales avantageuses

Proposé prix départ environ 41 mille euros , ce modèle bénéficie néanmoins remises substantielles potentiellement cumulables : incluant notamment aides gouvernementales dédiées véhicules propres tel plan MOVES III pouvant réduire coût final significativement sous barre psychologique