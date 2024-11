découvrez comment un avion abandonné d’Elvis est devenu une autocaravane de luxe

Le monde de l’automobile et des véhicules de luxe ne cesse de nous surprendre avec ses transformations audacieuses. Cette fois-ci, c’est un avion privé ayant appartenu à Elvis Presley qui a subi une métamorphose spectaculaire.

un héritage aéronautique transformé



Elvis Presley, célèbre pour sa collection impressionnante de voitures prestigieuses, possédait également une flotte d’avions privés. Parmi ceux-ci, le Lockheed 1329 JetStar occupait une place particulière. Acquis en 1976, cet avion représentait un symbole du luxe à l’époque. L’appareil, construit en 1962, avait été acheté initialement pour la somme colossale équivalente à environ 4 millions d’euros aujourd’hui. Ces jets étaient prisés non seulement par des célébrités mais aussi par des figures politiques comme l’ancien président américain Richard Nixon.De nombreuses années après son acquisition par Elvis, le jet a été vendu à plusieurs reprises avant d’être laissé à l’abandon dans le désert aride du Nouveau-Mexique. Exposé aux éléments durant trois décennies, il semblait promis à un destin tragique jusqu’à ce qu’un passionné ne décide de lui offrir une nouvelle vie.

de l’idée de restauration au projet innovant



Le nouveau propriétaire du JetStar, animé par un rêve ambitieux, voulait initialement restaurer l’avion pour le faire voler à nouveau. Toutefois, les coûts astronomiques estimés pour cette entreprise ont orienté sa décision vers une voie différente : transformer l’avion en autocaravane. Avec un budget avoisinant les 300 000 euros, il s’est lancé dans cette conversion hors du commun.Pour donner vie à ce projet audacieux, certaines pièces originales ont dû être vendues afin de financer les travaux nécessaires. L’aile et la queue ont été retirées pour adapter le fuselage à sa nouvelle fonction d’habitat mobile. Des vidéos documentant chaque étape de cette transformation étonnante ont été partagées sur les réseaux sociaux.

un intérieur fidèle au style iconique



Malgré la transformation radicale subie par l’avion, son intérieur demeure fidèle au style emblématique d’Elvis Presley. Les sièges sont revêtus d’un somptueux velours rouge rehaussé par des garnitures dorées qui rappellent l’opulence du King du rock ‘n’ roll.Les aménagements intérieurs incluent également des éléments originaux tels que le minibar et le système de divertissement équipé d’une télévision et de haut-parleurs vintage. Un compteur kilométrique et un compte-tours ont été ajoutés pour souligner sa nouvelle identité mobile.Les passionnés d’automobiles et curieux peuvent découvrir cette étonnante transformation grâce aux contenus diffusés sur Internet. Ce projet unique démontre que même les objets abandonnés peuvent renaître sous une forme inattendue.