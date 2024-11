Découverte du Jeep Avenger : le SUV hybride qui révolutionne la route

Le Jeep Avenger, un SUV hybride qui brouille les lignes traditionnelles de l’automobile, se distingue par son approche unique et audacieuse. Découvrez comment ce modèle s’impose dans le paysage urbain et séduit les amateurs de voitures.

une approche hybride inédite



Le **Jeep Avenger** ne suit pas la recette classique des hybrides. Contrairement à un hybride conventionnel ou à un simple mild hybrid, il s’inscrit dans une voie intermédiaire innovante. En ces temps où les constructeurs cherchent à obtenir le label Eco en intégrant des moteurs électriques minimalistes, Jeep propose une solution qu’elle considère comme la plus efficiente.

L’architecture hybride du **Jeep Avenger** repose sur une batterie modeste de 0,89 kWh (dont seulement 0,43 kWh sont utilisables), bien différente des standards habituels tels que ceux du Renault Clio avec ses 1,2 kWh. Cette configuration rend impossible un fonctionnement en mode full hybrid sauf en conditions exceptionnelles.

performance et consommation



Côté motorisation, l’Avenger embarque un moteur électrique de 29 chevaux et 55 Nm pour soutenir un moteur thermique trois cylindres turbo de 100 chevaux. Ce dernier s’avère performant en milieu urbain tout en affichant une consommation légèrement supérieure aux attentes : 7,1 litres pour 252 km sur un parcours mixte et 6,5 litres aux 100 km sur un trajet principalement urbain et interurbain de 151 km.

L’expérience au volant commence par une prise en main confortable bien que perfectible. Le conducteur bénéficie d’un espace satisfaisant mais peut rencontrer quelques contraintes liées à la taille compacte du véhicule, notamment lors du partage de l’accoudoir central avec un passager.

confort arrière : compact mais fonctionnel



À l’arrière, la banquette est surélevée par rapport aux sièges avant offrant une visibilité correcte. Cependant, le confort est relatif : les cuisses ne reposent pas complètement et le dossier est assez droit sans accoudoir central. En revanche, il est possible d’étendre ses jambes sous le siège avant malgré le contact permanent avec la console centrale qui dispose d’une sortie USB-C mais pas d’aération.

Malgré sa taille réduite, l’Avenger assure son rôle principal : transporter ses occupants avec style et confort dans les finitions supérieures telles que la version Summit qui propose même un massage au siège avant.

dynamisme en ville et sur route



En milieu urbain, l’Avenger montre son agilité avec son moteur performant combiné à une boîte automatique à double embrayage qui gère efficacement les situations de trafic typiques comme les ronds-points ou les accélérations soudaines. Bien qu’il ne puisse pas rouler exclusivement en mode électrique sauf entre deux feux rouges à vitesse modérée (moins de 50 km/h), sa conduite reste plaisante.

Sur autoroute, les performances restent décentes grâce aux 100 chevaux permettant de maintenir des vitesses de croisière honorables. La voiture révèle néanmoins ses limites lors des longs trajets où l’on perçoit davantage le bruit aérodynamique au fil des kilomètres.

suspension ferme pour des virages maîtrisés



L’une des surprises réside dans la capacité du Jeep Avenger à aborder les routes sinueuses avec assurance grâce à sa suspension ferme qui améliore sa stabilité malgré quelques désagréments sur les ralentisseurs urbains. Sa direction réactive offre une qualité de conduite appréciable mais sans ambition sportive ; son châssis n’est pas conçu pour repousser ces limites.

Ainsi lors des tests d’accélération mesurant le passage de 0 à 100 km/h réalisé en 11,3 secondes (contre une annonce officielle de 10,9 secondes), on constate également qu’il faut anticiper lors des dépassements plus rapides puisque passer de 60 à 100 km/h prend environ 3,8 secondes tandis que passer de 80 à120 km/h demande environ 5,7 secondes.

freinage : efficace mais limité



Côté freinage aussi quelques réserves apparaissent concernant leur endurance après plusieurs sollicitations même si initialement nous avons mesuré un arrêt complet depuis cent kilomètres heure en seulement trente-huit mètres sept ; cette distance augmente sensiblement après plusieurs essais successifs intensifs.

Néanmoins après cet essai détaillé force est constater qu’il serait injuste reprocher quoi que ce soit au **Jeep Avenger** hybride tant celui-ci excelle lorsqu’il reste fidèle sa vocation première c’est-à-dire évoluer principalement milieu citadin où il se sent parfaitement chez lui tout cela sans prétendre autre chose qu’être original accessible séduisant surtout sous finition **Summit** proche trente mille euros certes onéreuse mais richement dotée incluant même massage conducteur aspect indéniablement attractif respecté pleinement exigences contemporaines mobilité urbaine durable efficiente agréablement stylisée .