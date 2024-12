Design audacieux et technologie hybride : le pari gagnant du Citroën C5 Aircross ?

Ce que vous devez retenir Le moteur essence trois cylindres turbo de 1,2 litre est épaulé par un système électrique de 48 volts et un moteur électrique fournissant 21 chevaux supplémentaires et 51 Nm de couple.

Avec un design audacieux et un système mild-hybrid performant, le SUV compact Citroën C5 Aircross cherche à faire sensation. Cet essai évalue si les promesses sont tenues.

Un style incontestablement français

La France est souvent synonyme d’élégance et de singularité, et Citroën ne déroge pas à la règle. En présentant son C5 Aircross, la marque du groupe Stellantis met en avant non seulement une motorisation hybride douce innovante mais aussi un modèle spécial baptisé ë-Series. Cette édition limitée se distingue par sa robe blanche nacrée associée à un toit noir Perla-Nera, ainsi que des éléments contrastants en noir. L’équipement luxueux ne fait qu’amplifier l’attrait de cette voiture unique dans sa catégorie.

Les valeurs fondamentales du Citroën C5 Aircross dépassent cependant l’apparence extérieure. Son caractère distinctif réside dans son confort inégalé et sa capacité à absorber les irrégularités de la route mieux que n’importe quel autre SUV compact.

Une motorisation hybride efficace

La nouveauté réside dans la motorisation hybride douce sans recharge externe, développant 136 chevaux, surpassant légèrement la version de base de 130 chevaux. Le moteur essence trois cylindres turbo de 1,2 litre est épaulé par un système électrique de 48 volts et un moteur électrique fournissant 21 chevaux supplémentaires et 51 Nm de couple.

En conduite urbaine ou à faible sollicitation, le SUV peut évoluer en mode entièrement électrique. Lors des démarrages et accélérations, le système offre un petit surplus d’énergie qui permet d’atteindre les 100 km/h en seulement 10,4 secondes. Bien que modeste, ce surcroît énergétique est bienvenu pour une expérience de conduite fluide tout en optimisant l’efficacité énergétique.

Un comportement routier axé sur le confort

L’un des points forts du C5 Aircross réside dans son confort exceptionnel grâce à une suspension avancée qui lui permet de glisser sans effort sur les imperfections routières. Contrairement à d’autres SUV compacts, ce modèle ne cherche pas à rivaliser avec les voitures sportives, ce qui renforce son identité propre.

Cependant, lorsque confronté à des irrégularités consécutives prolongées ou lors de virages rapides, la suspension hydraulique double butée peut montrer ses limites en transmettant certains chocs et bruits aux occupants. De plus, dans ces situations extrêmes, la tenue de route peut être affectée par un roulis important et une direction peu communicative qui pourrait entamer la confiance du conducteur.

Intérieur spacieux et technologie accessible

L’ambiance relaxante du C5 Aircross se retrouve également dans l’habitacle accueillant où les larges portes offrent un accès facile à des sièges confortables même si le soutien pour les jambes pourrait être amélioré. L’espace intérieur est généreux avec trois sièges individuels coulissants à l’arrière pour s’adapter aux besoins des passagers.

Le coffre affiche une capacité impressionnante allant de 580 à 1 630 litres selon la configuration des sièges arrière avec deux niveaux possibles pour le plancher. Un bémol toutefois concernant le seuil de chargement élevé culminant à 77 cm ainsi qu’une capacité de remorquage limitée à seulement 1 250 kg.

Systèmes technologiques embarqués

L’intérieur bien fini abrite un système d’infodivertissement reposant sur un écran tactile de 10 pouces dont l’utilisation nécessite une petite période d’adaptation en raison des menus complexes et d’une réactivité parfois lente. Le contrôle vocal pourrait également bénéficier d’améliorations notables pour être plus intuitif.

Néanmoins, la connectivité smartphone via Apple CarPlay facilite grandement l’expérience utilisateur grâce à sa fonctionnalité sans fil pratique. Des boutons physiques sous l’écran central permettent d’accéder rapidement aux fonctions essentielles comme le réglage du volume sonore.

Des raisons convaincantes pour choisir ce modèle

Même si ce nouveau système hybride n’est pas révolutionnaire pour le segment des SUV compacts, il offre une alternative abordable au design distinctif grâce aux technologies issues du groupe Stellantis tout en préservant l’ADN unique propre au Citroën C5 Aircross.