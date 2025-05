Dark Matter : le moteur électrique révolutionnaire de 811 ch qui pèse seulement 39 kg

La révolution électrique prend un nouveau tournant avec la technologie Raxial Flux développée par le constructeur suédois Koenigsegg. Leur moteur électrique baptisé Dark Matter représente une avancée majeure dans le domaine de la propulsion électrique automobile. Cette petite merveille technique cumule des performances extraordinaires dans un format ultra-compact qui pourrait bien changer la donne pour les futures voitures électriques.

Un rapport poids/puissance qui défie l’entendement

Ce qui frappe d’emblée avec le Dark Matter, c’est son incroyable légèreté. Avec seulement 39 kilogrammes sur la balance, ce moteur délivre pourtant une puissance phénoménale de 811 chevaux et un couple maximal atteignant 1 250 Nm. (Pour vous donner une idée, c’est comme si un moteur pesant moins qu’une valise pleine développait la puissance d’une Formule 1 moderne.)

La fabrication en fibre de carbone forgée explique en grande partie cette prouesse en matière de légèreté. Mais le véritable secret réside dans la technologie Raxial Flux qui marie intelligemment les atouts des moteurs à flux radial et à flux axial.

La technologie Raxial Flux : le meilleur des deux mondes

La firme suédoise a réussi un tour de force en créant un système qui combine les avantages des deux principales architectures de moteurs électriques existantes. Le Dark Matter offre ainsi la haute densité de puissance d’un moteur à flux axial tout en conservant la compacité d’un moteur à flux radial.

Techniquement, il s’agit d’un moteur hexaphasique – composé de deux moteurs triphasés fonctionnant comme une seule unité – associé à un système électrique 800 volts. Cette configuration optimise le rendement énergétique et la réactivité du moteur.

Une première application dans la Gemera

Le Dark Matter a fait ses débuts en 2023 à bord de la Koenigsegg Gemera, une hypercar hybride qui bouscule les codes avec son habitacle quatre places. Dans cette application, le moteur électrique vient compléter un V8 biturbo, portant la puissance totale du véhicule à des sommets vertigineux : 2 300 chevaux et 2 750 Nm de couple.

La Gemera se positionne ainsi comme l’une des voitures de série les plus puissantes jamais conçues. Mais au-delà des chiffres impressionnants, c’est bien la philosophie d’intégration qui mérite l’attention.

Un potentiel qui dépasse le monde des hypercars

Koenigsegg ne compte pas limiter cette technologie aux véhicules d’exception. La marque suédoise a déjà présenté le moteur Quark, basé sur la même technologie Raxial Flux, mais destiné aux motos électriques.

L’ambition affichée est claire : démocratiser cette architecture révolutionnaire pour qu’elle puisse équiper une large gamme de véhicules, des deux-roues jusqu’aux voitures de grande série. Un Dark Matter peut remplacer deux moteurs électriques conventionnels, offrant à la fois plus de puissance, moins de poids et un gain d’espace significatif.

Un bond en avant pour la mobilité électrique

Les implications pour l’avenir de la mobilité électrique sont énormes. Avec des moteurs plus légers et plus puissants, les constructeurs pourraient concevoir des voitures aux performances accrues sans sacrifier l’autonomie – le talon d’Achille actuel des véhicules électriques.

La réduction de poids permise par des moteurs comme le Dark Matter permet d’alléger l’ensemble du véhicule, créant un cercle vertueux : moins de masse à déplacer signifie moins d’énergie requise, donc des batteries plus petites ou une autonomie plus grande.

Vous imaginez une citadine électrique capable d’accélérations dignes d’une sportive, tout en affichant une autonomie de plusieurs centaines de kilomètres ? C’est le genre de perspectives qu’ouvre cette innovation.

Des innovations qui redéfinissent les standards

La technologie Raxial Flux illustre à merveille comment des marques de niche comme Koenigsegg peuvent faire avancer l’industrie automobile tout entière. En repoussant les limites de ce qui est techniquement possible, ces constructeurs ouvrent la voie à des solutions qui finiront par se retrouver dans nos voitures de tous les jours.

Le Dark Matter n’est pas qu’une prouesse d’ingénierie destinée à impressionner sur le papier – c’est une vraie révolution dans la conception des groupes motopropulseurs électriques. À l’heure où tous les constructeurs cherchent à optimiser leurs motorisations électriques, cette approche novatrice pourrait bien devenir une référence du secteur.

Alors que nous assistons à l’électrification massive du parc automobile français et mondial, des avancées comme celle-ci laissent entrevoir un futur où les voitures électriques n’auront plus rien à envier à leurs homologues thermiques en termes de performances, de poids et d’agrément de conduite. Une perspective enthousiasmante pour tous les amateurs d’automobile.