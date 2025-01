Dakar 2025 : Une erreur de roadbook transforme la course en thriller

Ce que vous devez retenir Yazeed Al Rahji de l’équipe Overdrive Racing en a profité pour réduire l’écart de 7 minutes et 16 secondes à seulement 21 secondes.

La septième étape spéciale du plus grand rallye-raid au monde s’est révélée mouvementée et riche en rebondissements. Une erreur dans le roadbook numérique, concernant 20 des 481 kilomètres chronométrés du parcours entre Al Duwadimi, a créé une situation explosive dans la course.

Un bouleversement inattendu dans le classement

Cette erreur a particulièrement affecté Henk Lategan, leader du classement général. Le pilote Toyota Gazoo Racing a vu son avance fondre comme neige au soleil. Yazeed Al Rahji de l’équipe Overdrive Racing en a profité pour réduire l’écart de 7 minutes et 16 secondes à seulement 21 secondes!

Une bataille qui s’intensifie

La course prend une tournure fascinante avec l’entrée en scène d’autres pilotes expérimentés. Mattias Ekstrom de Ford M-Sport a réalisé le deuxième meilleur temps de la journée, juste derrière Lucas Moraes de Toyota Gazoo Racing. Il se retrouve désormais à 10 minutes du leader. Nasser Al-Attiyah de Dacia, quatrième ce jour, n’est qu’à 21 minutes.

Les défis du désert saoudien

Les concurrents doivent encore affronter cinq jours intenses sur les terrains hostiles d’Arabie Saoudite. La prochaine étape reliera Al Duwadimi à Riyad sur une distance totale de 733 kilomètres, dont 487 chronométrés. Le parcours promet d’être particulièrement exigeant avec ses dunes imposantes et ses passages techniques.

Les autres catégories en effervescence

Dans la catégorie Challenger, l’Américain Corbin Leaverton de l’équipe Red Bull Off-Road Jr Team USA s’est imposé sur l’étape. Néanmoins, Nicolas Cavigliasso conserve une confortable avance de 30 minutes au général.

Pour les camions, le Tchèque Ales Loprais retrouve le chemin de la victoire d’étape, mais son compatriote Martin Macik domine toujours le classement général avec plus de deux heures d’avance.

En SSV, l’Argentin Jeremias Gonzalez Ferioli crée la surprise en remportant l’étape, tandis que l’Américain Brock Heger consolide sa position de leader avec une avance dépassant maintenant une heure et demie.

La course moto

L’Australien Daniel Sanders de l’équipe Red Bull KTM Factory Racing s’est montré le plus rapide du jour. Il bénéficie désormais d’une marge de sécurité de 15 minutes sur ses poursuivants.

Cette 47e édition du Dakar, qui s’achèvera le 17 janvier à Shubaytah, s’annonce comme l’une des plus disputées de l’histoire. Les erreurs de navigation et les pièges du désert continuent de redistribuer les cartes, rendant chaque étape plus palpitante que la précédente.