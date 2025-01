Cupra Terramar : L’offensive espagnole dans le segment des SUV premium

Ce que vous devez retenir La direction précise et communicative renforce le plaisir de conduite, tandis que les différents modes de conduite (Normal, Race et Cupra) permettent d’adapter le comportement du véhicule aux envies du moment.

La marque sportive espagnole Cupra s’apprête à enrichir sa gamme avec un nouveau SUV qui promet de bousculer les codes du segment. Après le succès du Formentor et l’arrivée du Tavascan électrique, voici le Terramar, un SUV aux dimensions généreuses qui incarne parfaitement la philosophie sportive de la marque.

Un design affirmé qui ne passe pas inaperçu

Avec ses 4,52 mètres de longueur, le Terramar s’inscrit au cœur du segment des SUV compacts premium. Son style distinctif arbore une signature visuelle unique, marquée par une imposante calandre avant, des jantes alliage jusqu’à 20 pouces aux finitions dorées et un diffuseur arrière particulièrement travaillé. Les lignes acérées et les proportions musclées affirment son caractère sportif sans tomber dans l’excès.

Un habitacle tourné vers la technologie

L’intérieur du Terramar fait la part belle au numérique avec un combiné d’instrumentation digital et un grand écran central pour l’info-divertissement. L’affichage tête haute complète l’arsenal technologique en projetant les informations essentielles dans le champ de vision du conducteur. Les sièges sport type baquet (selon versions) et la sellerie exclusive renforcent l’ambiance sportive à bord.

Une gamme de motorisations complète

Le Terramar propose une gamme de motorisations diversifiée. À l’entrée de gamme, on trouve un moteur essence 1.5 micro-hybride de 150 ch associé à une boîte automatique à 7 rapports. Deux versions hybrides rechargeables sont également disponibles : une première de 204 ch offrant jusqu’à 122 km d’autonomie électrique, et une seconde plus puissante de 272 ch permettant de parcourir 120 km en mode zéro émission.

Pour les amateurs de performances, un moteur 2.0 TSI est proposé en deux niveaux de puissance (204 et 265 ch), systématiquement associé à la transmission intégrale. Ces versions promettent des sensations dignes de la signature Cupra.

Un châssis sophistiqué pour des prestations dynamiques

Le Terramar bénéficie d’une suspension pilotée électroniquement (sur certaines versions) qui lui permet de conjuguer confort et dynamisme. La direction précise et communicative renforce le plaisir de conduite, tandis que les différents modes de conduite (Normal, Race et Cupra) permettent d’adapter le comportement du véhicule aux envies du moment.

Le système de gestion des modes de conduite modifie la réponse du moteur, la fermeté de la suspension, la direction et même la sonorité de l’échappement. En mode Cupra, le SUV révèle son tempérament le plus sportif pour des sensations dignes de la marque espagnole.

(À noter que j’ai eu l’occasion de découvrir un prototype du Terramar lors d’une présentation privée – son niveau de finition et sa position de conduite m’ont particulièrement impressionné)

Les tarifs devraient débuter aux alentours de 45 000 € en France pour la version d’entrée de gamme, positionnant ainsi le Terramar face aux références allemandes du segment. Une offensive ambitieuse qui démontre la volonté de Cupra de s’imposer sur le marché des SUV premium sportifs.