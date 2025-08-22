CUPRA eHybrid – La combinaison parfaite de performance et d’économie

Ce que vous devez retenir En effet, vous pouvez recharger complètement votre véhicule en seulement 2h30 sur une wallbox, et il ne faudra que 26 minutes pour passer de 0 à 80 % sur un chargeur rapide.

CUPRA : l’avenir de l’automobile hybride

La marque espagnole CUPRA, avec son tempérament dynamique, réussit à allier le plaisir de conduire avec l’aspect pratique grâce à ses versions hybrides rechargeables. En quelques années, elle s’est imposée comme un exemple à suivre dans l’industrie automobile mondiale.

Cette percée impressionnante s’accompagne d’une gamme spécifiquement ciblée, composée de cinq modèles, dont deux sont entièrement électriques. Comment une nouvelle marque parvient-elle à se distinguer si rapidement ? La réponse réside dans une offre de véhicules soutenue par des technologies modernes répondant aux attentes du marché.

Parmi ces innovations se trouve la technologie hybride rechargeable, qui confère un double caractère aux modèles de la marque. Cela permet de passer facilement d’une conduite totalement électrique à une utilisation hybride, et parfois même thermique.

Des modèles à la pointe de la technologie

Les versions hybrides rechargeables de CUPRA utilisent le nouveau système de propulsion électrifié du groupe Volkswagen. Ce système permet non seulement des performances alignées sur ses promesses, mais le fait de manière intuitive et efficace.

Sous la désignation d’ eHybrid, les modèles tels que la Leon (versions 5 portes hatchback et 5 portes Sportstourer), le Formentor (coupé SUV) et le Terramar proposent cette technologie. La version eHybrid offre une puissance de 204 chevaux, tandis que la version VZ (Veloz) vient avec une puissance de 272 chevaux. C’est un choix qui promet des performances impressionnantes.

Le système de propulsion se compose d’un moteur à essence 1.5 TSI de 150 chevaux couplé à un moteur électrique de 116 chevaux. Cela permet d’atteindre une puissance combinée de 204 chevaux et 350 Nm de couple. La version VZ eHybrid rehausse la puissance à 272 chevaux et 400 Nm. Ce n’est pas une simple performance chiffrée, mais une expérience de conduite enrichie.

Un confort de conduite exceptionnel

Ce système innovant est associé à une boîte de vitesses automatique à double embrayage DSG à six rapports. Avec des changements de vitesse rapides et fluides, cette boîte offre également un programme sport et la possibilité de changements manuels grâce aux palettes au volant. Vous aimez la conduite dynamique ? Vous serez servi.

Une des caractéristiques appréciées est la transition entre les différents modes de conduite, qu’il s’agisse d’électrique, d’hybride ou de thermique. Cette fluidité dans le passage d’une propulsion à l’autre est un véritable atout, surtout lors de vos trajets quotidiens.

Une autonomie électrique remarquable

Avec une batterie entièrement chargée, ces véhicules peuvent parcourir plus de 120 km en utilisant uniquement l’électricité, avec un recours minime à l’essence. En termes d’autonomie, cela représente une nette amélioration par rapport aux modèles précédents.

Si la batterie se décharge, le système continue à fonctionner comme un hybride classique, garantissant une consommation de carburant minimale. L’addition de ressources provenant des deux types de motorisations permet d’atteindre une autonomie totale dépassant les 800 km, selon le modèle choisi.

Une recharge rapide et efficace

Un autre point à souligner est le système de recharge amélioré des hybrides de CUPRA. Leur chargeur intégré de 11 kW et la possibilité de recharge rapide de 50 kW sont assez rares sur le marché des hybrides rechargeables. En effet, vous pouvez recharger complètement votre véhicule en seulement 2h30 sur une wallbox, et il ne faudra que 26 minutes pour passer de 0 à 80 % sur un chargeur rapide.

Les hybrides rechargeables de CUPRA ne sont pas seulement des véhicules performants, mais ils se présentent également comme des options avantageuses pour les utilisateurs. Par exemple, si elles sont destinées à un usage professionnel, ces voitures ne subissent pas d’imposition, bénéficient de l’absence de taxes de circulation et peuvent circuler librement dans les zones à circulation limitée.

Enfin, la marque offre une garantie de quatre ans sur les composants mécaniques et de huit ans sur le système hybride rechargeable. Cela renforce la confiance que l’on peut avoir dans ces véhicules.

CUPRA, grâce à ses innovations, propose une vision résolument tournée vers l’avenir de l’automobile, en mettant le confort et l’écologie au cœur de ses priorités. Qui sait, peut-être que votre prochaine voiture pourrait bien porter le blason de cette marque innovante ?