Conduite autonome : Découvrez les 5 innovations révolutionnaires du système STLA AutoDrive de Stellantis qui vont transformer votre expérience au volant

Stellantis franchit un cap majeur dans la conduite autonome avec son système révolutionnaire STLA AutoDrive, capable de prendre le contrôle total du véhicule jusqu’à 60 km/h. Cette innovation promet de transformer radicalement l’expérience de conduite en milieu urbain, offrant aux automobilistes la possibilité de se libérer du volant et de la route dans certaines conditions.

Une technologie de pointe pour une conduite sans intervention

Le groupe Stellantis, issu de la fusion entre PSA et FCA, vient de dévoiler une avancée technologique majeure dans le domaine de la conduite autonome. Le système STLA AutoDrive, fruit d’années de recherche et développement, propulse le constructeur à l’avant-garde de l’automatisation automobile.

Ce dispositif de niveau 3 selon l’échelle SAE (Society of Automotive Engineers) représente un bond en avant significatif. Contrairement aux systèmes d’aide à la conduite actuels, le STLA AutoDrive permet au conducteur de lâcher complètement le volant et de détourner son attention de la route dans certaines conditions de circulation.

Le système fonctionne grâce à un arsenal de capteurs sophistiqués, comprenant des caméras, des radars et des lidars. Ces équipements scrutent en permanence l’environnement du véhicule, analysant le trafic, la signalisation et les éventuels obstacles. Un puissant ordinateur de bord traite ces informations en temps réel pour prendre les décisions de conduite appropriées.

Une autonomie limitée mais pertinente

Si la limite de 60 km/h peut sembler restrictive, elle correspond en réalité à la plupart des situations de conduite en milieu urbain et périurbain. Le STLA AutoDrive s’avère particulièrement utile dans les embouteillages ou sur les axes à forte circulation, là où la conduite est souvent monotone et stressante.

Dans ces conditions, le système prend en charge l’accélération, le freinage et la direction du véhicule. Il gère les interactions avec les autres usagers de la route, maintient les distances de sécurité et respecte scrupuleusement le code de la route. Le conducteur peut alors vaquer à d’autres occupations, comme lire un livre ou consulter son smartphone, sans compromettre la sécurité.

Il est important de noter que le STLA AutoDrive n’est pas conçu pour une utilisation sur autoroute ou en dehors des zones urbaines. Le système est programmé pour rendre le contrôle au conducteur dès que la vitesse dépasse les 60 km/h ou que les conditions ne sont plus réunies pour une conduite autonome sûre.

Une interface intuitive pour une transition en douceur

L’activation du STLA AutoDrive se fait via une interface utilisateur soigneusement conçue. Un bouton dédié sur le volant permet d’enclencher le système lorsque les conditions sont réunies. Des indicateurs lumineux sur le tableau de bord et l’écran central informent le conducteur de l’état du système.

La transition entre conduite manuelle et autonome se veut fluide et sécurisée. Lorsque le véhicule approche d’une zone où le système ne peut plus fonctionner, des alertes visuelles et sonores préviennent le conducteur qu’il doit reprendre le contrôle. Un délai suffisant est accordé pour permettre une reprise en main sereine.

« Notre objectif était de créer un système à la fois performant et rassurant », explique l’ingénieur en chef du projet. « Nous voulions que les conducteurs se sentent en confiance lorsqu’ils délèguent la conduite à la voiture. »

Un développement interne gage d’excellence

Contrairement à certains constructeurs qui s’appuient sur des partenariats externes pour développer leurs technologies de conduite autonome, Stellantis a fait le choix de concevoir le STLA AutoDrive en interne. Cette décision stratégique permet au groupe de maîtriser pleinement sa technologie et de l’adapter précisément aux besoins de ses différentes marques.

Le système s’intègre parfaitement dans l’écosystème technologique de Stellantis, aux côtés des plateformes STLA Brain et STLA SmartCockpit. Cette synergie permet une intégration poussée des fonctionnalités et une expérience utilisateur cohérente à travers toute la gamme.

Le développement interne offre également une plus grande flexibilité pour les mises à jour et les évolutions futures du système. Stellantis peut ainsi réagir rapidement aux retours des utilisateurs et aux évolutions réglementaires, garantissant que le STLA AutoDrive reste à la pointe de la technologie.

Des perspectives d’évolution prometteuses

Si la version actuelle du STLA AutoDrive se limite à 60 km/h, Stellantis travaille déjà sur les futures itérations du système. L’objectif à moyen terme est d’étendre la plage de fonctionnement jusqu’à 95 km/h, couvrant ainsi la quasi-totalité des situations de conduite hors autoroute.

Les ingénieurs planchent également sur des fonctionnalités spécifiques pour les véhicules tout-terrain, notamment pour la gamme Jeep. L’idée est d’adapter le système à des environnements plus complexes, comme les pistes ou les chemins forestiers, où la conduite autonome représente un défi technique considérable.

À plus long terme, Stellantis vise le niveau 4 d’autonomie, qui permettrait une conduite sans intervention humaine dans la plupart des situations, y compris sur autoroute. Cette évolution nécessitera des avancées technologiques significatives, mais aussi des changements réglementaires dans de nombreux pays.

Un déploiement progressif et maîtrisé

Le lancement commercial du STLA AutoDrive se fera de manière progressive. Dans un premier temps, le système sera proposé sur les modèles haut de gamme des marques du groupe, avant d’être progressivement déployé sur l’ensemble de la gamme.

Stellantis prévoit également un déploiement géographique par étapes. Les premiers marchés à bénéficier de cette technologie seront l’Europe et l’Amérique du Nord, où les cadres réglementaires sont les plus avancés en matière de conduite autonome. D’autres régions suivront au fur et à mesure que les législations s’adapteront.

Le constructeur insiste sur l’importance d’une approche responsable. Des formations spécifiques seront proposées aux acheteurs pour les familiariser avec le fonctionnement du système et ses limites. Stellantis collabore également étroitement avec les autorités pour s’assurer que le déploiement du STLA AutoDrive se fasse dans le respect des normes de sécurité les plus strictes.

Un pas de plus vers la mobilité du futur

Avec le STLA AutoDrive, Stellantis ne se contente pas de suivre la tendance de l’automatisation automobile, il cherche à la façonner. Cette technologie s’inscrit dans une vision plus large de la mobilité future, où les véhicules seront non seulement plus autonomes, mais aussi plus connectés et plus respectueux de l’environnement.

Le groupe voit dans la conduite autonome un moyen de rendre les déplacements plus sûrs, plus efficaces et plus agréables. En libérant le conducteur de la tâche de conduite dans certaines situations, le STLA AutoDrive ouvre la voie à de nouvelles façons d’utiliser le temps passé en voiture.

Cette innovation pourrait avoir des répercussions importantes sur l’aménagement intérieur des véhicules. On peut imaginer des habitacles plus flexibles, conçus pour le travail ou le divertissement lorsque la voiture prend le relais de la conduite.

Le STLA AutoDrive de Stellantis marque ainsi une étape importante dans l’évolution de l’automobile. Il ne s’agit pas seulement d’une prouesse technologique, mais d’un changement de paradigme qui redéfinit la relation entre l’homme et la machine. L’avenir nous dira comment cette technologie transformera nos habitudes de mobilité et notre rapport à la voiture.