Compte à rebours pour la fin du pont le plus dangereux de Grèce – Quand sera prête la nouvelle ?

La <strong>construction de la nouvelle passerelle</strong>, qui a un budget estimé à 4 465 000 euros, a officiellement débuté en mai 2024.

<p>Des images récentes montrent un avancement déjà significatif des fondations, et le segment central de la nouvelle passerelle a d’ores et déjà été raccordé.

Ainsi, cet ouvrage marquera le début d’une ère nouvelle en matière de sécurité routière dans la région, essentielle pour le développement du secteur touristico-économique local.

Le chantier de la nouvelle passerelle du fleuve Eurotas