Compte à rebours pour la fin du pont le plus dangereux de Grèce – Quand sera prête la nouvelle ?

Le chantier de la nouvelle passerelle du fleuve Eurotas
<p>La <strong>passerelle du fleuve Eurotas</strong>, située à proximité de Skala en Laconie, représente depuis longtemps un point de passage vital sur la <strong>route nationale Sparti – Monemvasia</strong>. Mais celle-ci est désormais sur le point de céder sa place à une construction moderne. En effet, la passerelle actuelle, bien qu'historique, a souvent été qualifiée de <strong>risquée</strong> pour les usagers, ce qui rendait cet aménagement de plus en plus nécessaire.</p>
<p>La <strong>construction de la nouvelle passerelle</strong>, qui a un budget estimé à 4 465 000 euros, a officiellement débuté en mai 2024. À l'heure actuelle, les travaux avancent rapidement. La nouvelle structure mesurera **90 mètres de long** et **9 mètres de large**, tout en intégrant deux <strong>trottoirs de 2,10 mètres</strong> afin de garantir une sécurité optimale pour tous les usagers.</p>
<img src="https://www.carandmotor.gr/sites/default/files/styles/in_article_med/public/inline-images/gefira%20skala%20lakonias%282%29_0.jpg?itok=PIL17FKc" alt="Passerelle du fleuve Eurotas" width="700" height="394" />
<p>En parallèle, la passerelle métallique existante ne sera pas démolie, mais elle sera transformée en <strong>piétonnier - monument</strong>, afin de préserver son <strong>héritage historique et culturel</strong>. Cette initiative témoigne d'une volonté de valoriser le passé tout en répondant aux attentes contemporaines en matière de sécurité routière.</p>
<p>Des images récentes montrent un avancement déjà significatif des fondations, et le segment central de la nouvelle passerelle a d’ores et déjà été raccordé. Il est prévu que les travaux soient achevés d'ici <strong>septembre</strong>, respectant ainsi le calendrier établi qui souligne l'engagement des parties prenantes envers cette infrastructure.</p>
<img src="https://www.carandmotor.gr/sites/default/files/styles/in_article_med/public/inline-images/SkalaLakwniaGefura.jpg?itok=24p6fQIz" alt="Chantier de la passerelle" width="1980" height="1114" />
<p>Dans une récente <strong>visite de chantier</strong>, la <strong>responsable régionale de la Laconie</strong> a souligné l'importance de cette infrastructure pour la sécurité de la commune. « Cette nouvelle passerelle est une priorité pour nous, car elle remplacera une construction qui a largement dépassé sa durée de vie. Nous voulons fournir aux citoyens une structure moderne et fiable », a-t-elle déclaré, insistant sur le suivi régulier des travaux pour garantir un bon avancement.</p>
<img src="https://www.carandmotor.gr/sites/default/files/styles/in_article_med/public/inline-images/gefira%20skala%20lakonias%285%29_0.jpg?itok=sIUHDxz-" alt="Vue du chantier" width="700" height="394" />
<p>Une fois la passerelle principale terminée, les efforts se concentreront sur <strong>l'aménagement des voies d'accès</strong>, qui relieront cette nouvelle construction à l'ensemble du réseau routier national. Ainsi, cet ouvrage marquera le début d'une ère nouvelle en matière de sécurité routière dans la région, essentielle pour le développement du secteur touristico-économique local.</p>
<p>Ce chantier est l'exemple même de l’harmonie entre modernité et respect du patrimoine. Imaginez-vous traversant cette nouvelle passerelle, en ayant toujours à l'esprit l'histoire qu'elle véhicule. Un mélange de sécurité contemporaine, tout en rendant hommage à l'ancien. Comment ne pas apprécier une telle initiative ?</p>