Comment vérifier l’état de votre liquide de frein : une question de vie ou de mort

En période hivernale, on parle souvent des pneus, des antigels et de la conduite sur routes glissantes. Mais qu’en est-il d’un élément vital pour votre sécurité comme le liquide de frein ? Ce composant a une date de péremption et doit être surveillé aussi bien en été qu’en hiver. Voyons ensemble comment vérifier l’état de ce fluide si indispensable.

Le problème majeur ? Le contrôle technique ne vous alertera pas forcément sur l’état de votre liquide de frein, sauf en cas d’anomalie flagrante. Les techniciens se montrent très pointilleux sur l’efficacité du freinage, mais moins sur l’état des durites (à moins qu’elles ne fuient abondamment) ou sur la présence de bulles d’air dans le circuit. Les défauts sur les disques, étriers et tambours de frein attirent davantage leur attention.

Un danger mortel à ne pas sous-estimer

Voici la vérité qui dérange : un liquide de frein détérioré peut être fatal ! Ce fluide absorbe l’humidité. Le souci ? L’eau bout à 100 degrés au niveau de la mer, tandis que le liquide de frein le fait à 200 degrés. Chaque goutte d’humidité absorbée fait baisser le point d’ébullition du mélange.

En montagne, la situation devient encore plus délicate : l’eau y bout plus vite en raison de la faible pression atmosphérique, avec des conséquences désastreuses. Si trop de chaleur se produit lors du freinage, la température du fluide augmente excessivement. Et le comble : près de 23% des voitures circuleraient avec un liquide de frein périmé !

Pour vérifier cette affirmation, nous avons examiné dix véhicules à l’aide d’une seringue (bien plus adaptée que notre loupe habituelle). Le constat le plus alarmant ? Presque aucun propriétaire ne savait quand il avait changé son liquide de frein pour la dernière fois… (Un peu comme quand on oublie la date de péremption du lait au fond du frigo, mais en version bien plus risquée !)

Comment repérer les problèmes dans votre système de freinage

La réparation des freins doit être confiée à un mécanicien. Mais puisque vous êtes au volant de votre véhicule chaque jour, restez attentif aux signes suivants :

Un grincement en appuyant sur la pédale : vos plaquettes de frein sont probablement usées et leurs indicateurs métalliques frottent contre les disques.

Une roue bien plus chaude que l’autre : votre frein est sans doute bloqué. Les plaquettes ne se séparent pas des disques (ou les mâchoires des tambours).

La voiture dévie d’un côté : il peut y avoir un défaut dans le répartiteur de freinage ou certains éléments s’usent de manière inégale.

Une sensation spongieuse ou une course excessive de la pédale : le circuit hydraulique pourrait fuir, avec perte de liquide par les durites ou présence de bulles d’air.

La vérification du liquide en pratique

Le test du point d’ébullition du liquide ne prend que cinq minutes, un court instant qui garantit la sécurité de votre système. On prélève un peu de liquide du réservoir du maître-cylindre pour l’analyser. Plus rapide encore : utiliser un testeur format « feu tricolore » – vert signifie que tout va bien, rouge indique qu’il faut changer le liquide.

Notre étude a révélé que les propriétaires visitent rarement leur garage pour vérifier le niveau du liquide de frein, surtout les possesseurs de véhicules plus anciens. Et pourtant, pour la majorité d’entre eux, changer l’huile moteur fait partie des opérations d’entretien les plus régulières.

Par exemple, une fourgonnette Volkswagen testée avait un point d’ébullition du liquide à 134 degrés, révélant une proportion d’eau très élevée dans le circuit. Une visite urgente à l’atelier s’imposait, car freiner fort à grande vitesse aurait pu faire bouillir le liquide.

Bonne nouvelle : remplacer ce liquide n’est pas coûteux, environ 40 euros selon le modèle. La périodicité recommandée se situe entre deux et trois ans. Un petit prix à payer pour assurer votre sécurité sur la route, non ?