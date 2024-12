Comment se déplacer en métro, tram et bus jusqu’au 6 janvier

Ce que vous devez retenir En dehors de ces créneaux horaires, l’attente passera à sept minutes et demie avant 7 heures du matin, entre 10 heures et midi, puis entre midi et demi jusqu’à la fermeture à 22h30.

Pour le premier jour de l’année nouvelle, il est prévu que les temps d’attente s’étendent à onze minutes entre neuf heures trente du matin et vingt-deux heures .

Enfin, au cours des journées suivantes (deuxième et troisième jours de janvier), le métro défilera toutes les six minutes en moyenne durant la matinée (entre sept heures et onze heures) puis en fin d’après-midi (de quatorze à dix-neuf heures).

Les transports urbains ajustent leurs horaires durant la période festive afin de s’adapter aux besoins des usagers. Découvrez les modifications prévues jusque début janvier.

les ajustements sur la ligne 1 du métro

Les horaires sur la ligne 1 du métro, souvent empruntée par les résidents parisiens, subiront des modifications notables durant cette période festive. Le 31 décembre, les trains circuleront toutes les 10 minutes et demie jusqu’à la fermeture à 23h00. Le jour de l’an, le rythme sera maintenu à toutes les 10 minutes et demie. Les jours suivants, soit le 2 et le 3 janvier, les fréquences seront adaptées : un passage toutes les six minutes entre 7 heures et 10 heures du matin ainsi qu’entre 15 heures et 18 heures. En dehors de ces créneaux horaires, l’attente passera à sept minutes et demie avant 7 heures du matin, entre 10 heures et midi, puis entre midi et demi jusqu’à la fermeture à 22h30. Pour ceux qui circuleront en dehors de ces plages horaires, il faudra patienter environ onze à douze minutes et demie.

Le lundi suivant, soit le jour férié du 6 janvier, c’est une circulation typique d’un dimanche qui sera appliquée avec des passages moins fréquents.

modifications sur la ligne 2 du métro

La ligne 2 du métro parisien verra également ses fréquences ajustées pour répondre aux exigences de cette période particulière. La veille du nouvel an, les rames passeront toutes les sept minutes et demie entre une heure de l’après-midi et neuf heures du soir. Avant ce créneau et après, l’intervalle augmentera légèrement à huit voire neuf minutes et demie. Une fois passé neuf heures du soir jusqu’à dix heures le lendemain matin, il faudra compter environ dix minutes d’attente pour attraper une rame.

Pour le premier jour de l’année nouvelle, il est prévu que les temps d’attente s’étendent à onze minutes entre neuf heures trente du matin et vingt-deux heures ; hors de cette période spécifique, treize minutes sépareront chaque passage.

Enfin, au cours des journées suivantes (deuxième et troisième jours de janvier), le métro défilera toutes les six minutes en moyenne durant la matinée (entre sept heures et onze heures) puis en fin d’après-midi (de quatorze à dix-neuf heures). En dehors de ces créneaux précis où l’affluence est moindre, la fréquence oscillera autour de sept à huit minutes.

ajustements pour la ligne 3

Ligne réputée pour sa connexion avec plusieurs points stratégiques de Paris notamment vers La Défense – centre névralgique des affaires – elle aussi verra ses services modifiés temporairement durant cette phase festive. Le dernier jour de décembre marquera des intervalles réduits allant jusqu’à sept ou huit minutes après midi tandis que cela s’étendra davantage avant cet horaire (autour dix). Note importante : fermeture anticipée prévue ici aussi dès vingt-trois.

Pendant toute journée inaugurant nouvelle année civile : planification intermédiaire fixée désormais toujours autour dizaine entre huit matin vingt-deux soir ; puis élargissement progressif atteignant onze demi-heure supplémentaire ensuite.

Pendant deux jours consécutifs suivants (deuxième & troisième janvier) : haute cadence matinale impliquant cinq minute demi seulement passage régulier intercalé périodes creuses montant relativement six demi-soir/tardif atteindre parfois même près huit (après vingt-deux).

horaires adaptés pour le tramway

Diverses lignes tramway suburbaine métropole Île-de-France verront elles-aussi adaptations nécessaires face fréquentation variable observée chaque saison festive aboutissant changements temporaires programmations habituelles assurées.

Dernier jour mois décembre prévoit rotations régulières douze minute chacune jusqu’à vingt-deux puis espacement s’alourdissant quinze ultérieurement finalement interrompus totalement trente-trois respectivement annoncés devant rétablissement prochain futur semaines/suivi immédiat reprise lentement normalité progressive retour calme général aperçu quotidiennement désormais accessible entièreté réseau sans difficulté majeure rencontrée contexte actuel précaire toutefois déjà mentionné précau…