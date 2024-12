Comment reconnaître et réagir face à du carburant de mauvaise qualité

Ce que vous devez retenir Parmi les types courants de fraude, on trouve la falsification de l’essence sans plomb 95 octanes avec des produits comme le toluène ou des alcools.

Le toluène, par exemple, peut être particulièrement destructeur, car il est corrosif et dégrade les composants élastomères du moteur tels que les joints et les durites.

Les symptômes incluent une irrégularité du régime moteur au ralenti, des montées en régime lentes et irrégulières, voire un arrêt complet du moteur lors de la conduite.

Face à la hausse des prix du carburant, les pratiques de fraude se multiplient. Que faire si votre voiture est alimentée par un carburant de mauvaise qualité ?

Les différentes formes de fraude au carburant

La fraude au carburant est une réalité préoccupante pour bon nombre d’automobilistes. Elle consiste en l’ajout délibéré de substances étrangères dans le carburant pour augmenter illégalement les profits des vendeurs. Les mélanges peuvent inclure d’autres types de carburants, des composés chimiques ou même de l’eau. Ces pratiques sont souvent motivées par la recherche d’un gain financier sur chaque litre vendu.

Parmi les types courants de fraude, on trouve la falsification de l’essence sans plomb 95 octanes avec des produits comme le toluène ou des alcools. Le toluène, par exemple, peut être particulièrement destructeur, car il est corrosif et dégrade les composants élastomères du moteur tels que les joints et les durites. Une autre forme fréquente concerne l’essence super sans plomb 100 octanes qui est parfois coupée avec de l’essence standard. Cela conduit à une performance réduite et à une augmentation des émissions polluantes.

Les impacts sur votre véhicule

Un moteur alimenté avec du carburant falsifié montre rapidement des signes de dysfonctionnement. Les symptômes incluent une irrégularité du régime moteur au ralenti, des montées en régime lentes et irrégulières, voire un arrêt complet du moteur lors de la conduite. Ces symptômes varient selon le degré d’impureté du carburant utilisé.

Votre voiture peut également émettre des alertes visuelles via le tableau de bord, souvent sous la forme d’un voyant « Check Engine » qui s’accompagne parfois d’un message sur l’écran numérique embarqué. Ces avertissements ne doivent pas être pris à la légère car ils indiquent que le système électronique détecte un problème lié au fonctionnement anormal du moteur.

Réactions immédiates et mesures correctives

Dès que vous suspectez un problème lié à la qualité du carburant, il est essentiel d’immobiliser votre véhicule dès que possible et d’appeler une assistance routière professionnelle. Continuer à conduire pourrait causer des dommages coûteux non seulement au moteur mais aussi aux systèmes périphériques comme le catalyseur.

L’étape suivante consiste à faire transporter votre voiture vers un garage spécialisé où elle sera vidée et nettoyée pour éliminer tout résidu contaminé dans le réservoir et le circuit d’alimentation en carburant. Il est déconseillé de simplement diluer le mauvais carburant en ajoutant celui provenant d’une autre station-service car cela n’élimine pas les risques potentiels pour votre véhicule.

Prévention et dénonciation

La vigilance reste votre meilleure défense contre ces fraudes. Choisissez toujours des stations-service réputées pour leur intégrité et signaler toute suspicion aux autorités compétentes pour aider à lutter contre ces pratiques illégales.

Afin de protéger votre investissement automobile, il est prudent d’être constamment en alerte face aux signes avant-coureurs mentionnés précédemment et d’agir promptement pour préserver la santé mécanique de votre voiture.