Comment pourrait ressembler la nouvelle génération du Mitsubishi L200 ?

Les évolutions du Mitsubishi L200 : entre tradition et modernité

La sixième génération du Mitsubishi L200 a été présentée en 2023. Cependant, pour rester compétitif dans un segment automobile en constante évolution, la marque japonaise envisage déjà quelques modifications. Ces changements pourraient lui permettre de rivaliser efficacement avec des modèles bien établis tels que la nouvelle génération du Toyota Hilux, attendue pour 2026, ainsi que les Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Isuzu D-Max, et Mazda BT-50. Le marché est également envahi par de nouvelles propositions de constructeurs chinois.

Le récent dévoilement de la nouvelle philosophie de design de Mitsubishi avec le SUV Destinator a alimenté les discussions sur le potentiel facelift du populaire pick-up. Un artiste numérique a proposé plusieurs rendus qui soulignent les transformations possibles.

Les ajustements suggérés se veulent subtils mais savamment conçus, modifiant l’identité du modèle. Le Mitsubishi L200 revisité se distingue par ses nouveaux phares, son bouclier avant retravaillé et une nouvelle conception de la porte arrière. Malgré ces changements limités, l’image générale est sans doute plus moderne et premium, tout en conservant l’authenticité robuste qui le caractérise.

La transformation la plus marquante se situe à l’avant. Là où des phares LED controversés ont précédemment émergé, un design plus épuré fait son apparition, agrémenté de détails en aluminium dans le style architectural typique de Mitsubishi. On retrouve une calandre à demi-ouverte et une protection de soubassement, tandis que les flancs accentués demeurent inchangés.

À l’arrière, le L200 adopte un style contemporain grâce à des graphiques revus des feux arrière, désormais reliés par une bande LED sur la porte de chargement, qui a également été redessinée avec des lignes plus dynamiques, tandis que le bouclier reste en l’état.

Mitsubishi semble prêt à étendre cette nouvelle identité visuelle à d’autres modèles. En plus du L200, des rumeurs évoquent un nouveau modèle tout-terrain destiné à raviver le nom Pajero, et le remplacement du Pajero Sport, qui partage plusieurs éléments mécaniques avec le L200.

Alors que les suggestions de l’artiste restent hypothétiques, elles ne sont pas sans rappeler les projets que Mitsubishi a peut-être en tête pour actualiser son pick-up, prévu pour être dévoilé en 2027 ou 2028.

En plus des transformations extérieures, des améliorations intérieures ainsi que l’introduction de versions électrifiées sont également pressenties. Qu’il s’agisse d’une hybride légère, d’un ensemble hybride rechargeable, ou même d’une version 100% électrique, l’avenir du L200 pourrait se dessiner sous un jour nouveau.

Ces évolutions pourraient marquer un tournant pour le Mitsubishi L200, témoignant de la volonté de la marque de s’adapter à un marché en pleine flux, tout en gardant à l’esprit ses racines robustes et fonctionnelles.