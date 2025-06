Comment Pékin fait-il chanter le monde entier avec les voitures électriques ?

Ce que vous devez retenir La Commission européenne estime que la capacité de production chinoise dépasse les trois millions de véhicules électriques par an, soit le double de la taille du marché européen.

La suspension des exportations de terres rares et d’aimants par Pékin bouleverse complètement les chaînes d’approvisionnement des constructeurs automobiles européens. Cette décision stratégique révèle l’ampleur de la dépendance occidentale envers l’Empire du Milieu dans le secteur de la mobilité électrique.

Des usines européennes à l’arrêt

Plusieurs fournisseurs automobiles européens ont déjà dû stopper leurs lignes de production faute de matières premières. Les stocks s’amenuisent dangereusement, et la situation pourrait empirer dans les semaines à venir. Cette pénurie n’est pas un accident : elle résulte d’une politique délibérée de Pékin.

Depuis avril, les entreprises chinoises doivent obtenir une autorisation avant d’exporter ces matériaux stratégiques. Sur des centaines de demandes déposées, seulement un quart semble avoir été approuvé. Les procédures, volontairement opaques et incohérentes, transforment l’approvisionnement en véritable parcours du combattant.

Une réponse aux taxes européennes

Cette guerre commerciale déguisée fait suite aux droits de douane imposés par Bruxelles en juillet 2024. Les taxes sur les automobiles électriques importées de Chine atteignent désormais 45,3 % – une mesure qui n’a visiblement pas plu à Pékin.

La Commission européenne estime que la capacité de production chinoise dépasse les trois millions de véhicules électriques par an, soit le double de la taille du marché européen. Avec des droits de douane de 100 % aux États-Unis et au Canada, l’Europe reste la destination privilégiée de ces automobiles subventionnées.

Un monopole sur les matières premières

La domination chinoise ne se limite pas aux automobiles finies. Le pays contrôle plus de 60 % de l’extraction des métaux de terres rares et traite 92 % de ces matériaux au niveau mondial. Ces éléments – néodyme, dysprosium, terbium – sont indispensables aux moteurs électriques et aux batteries lithium-ion.

Cette position hégémonique résulte de décennies d’investissements massifs soutenus par l’État, combinés à des réglementations environnementales beaucoup plus souples qu’en Occident. L’extraction de ces métaux génère en effet des déchets radioactifs considérables.

CATL, le géant invisible des batteries

Le fabricant chinois CATL illustre parfaitement cette suprématie technologique. Cette entreprise, créée en 2011 dans la ville de Ningde, détient 35 % du marché mondial des batteries pour véhicules électriques. Sa compatriote BYD occupe la deuxième place avec 15 % de parts de marché.

Les chiffres donnent le vertige : CATL a enregistré des bénéfices nets de 1,68 milliard d’euros au premier trimestre 2025, soit une hausse d’un tiers par rapport à l’année précédente. Pendant ce temps, les rares fabricants européens de batteries peinent à démarrer leur production.

Stellantis contraint de s’allier

Même les grands constructeurs occidentaux doivent composer avec cette réalité. Stellantis a ainsi noué un partenariat avec CATL pour construire une giga-factory à Saragosse, en Espagne. L’investissement de 4 milliards d’euros, partagé à parts égales, permettra de produire jusqu’à 50 GWh de batteries par an à partir de fin 2026.

Ces batteries utiliseront la technologie LFP (lithium-fer-phosphate), spécialité de CATL. Certes, elles offrent une autonomie réduite par rapport aux batteries NMC traditionnelles (nickel-manganèse-cobalt), mais elles présentent des avantages non négligeables : durée de vie supérieure, recharge plus rapide, et surtout coût inférieur de 20 %.

Un contrôle sur toute la chaîne

La mainmise chinoise s’étend bien au-delà des batteries. Le pays produit également 80 % des aimants permanents utilisés dans les moteurs électriques, et contrôle 75 % de l’ensemble de la chaîne de production des batteries.

Cette situation pose une question stratégique majeure : peut-on vraiment parler de transition énergétique européenne quand chaque composant critique dépend d’un seul pays ? Les batteries représentent 35 à 40 % de la valeur ajoutée d’une automobile zéro émission, et les prévisions indiquent que les deux tiers des grandes usines de batteries resteront implantées en Chine jusqu’en 2030.

Une dépendance qui interpelle

Sans la Chine, aucune voiture électrique ne pourrait être produite ailleurs dans le monde – voilà la réalité brutale de notre époque. Cette dépendance soulève des interrogations légitimes sur la souveraineté industrielle européenne et la vulnérabilité de nos chaînes d’approvisionnement.

Les récentes tensions commerciales ne font qu’illustrer les risques géopolitiques liés à cette concentration excessive. Quand un seul pays détient les clés technologiques d’une industrie entière, les conséquences d’un conflit commercial dépassent largement le cadre économique pour toucher à la sécurité d’approvisionnement.